OM : Vitinha, maladroit mais…

L’Olympique de Marseille s’est imposé 2-1 face à l’AJ Auxerre en clôture de la 33e journée de Ligue 1 ce dimanche. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation individuelle de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Vitinha.

L’Olympique de Marseille a longtemps été incapable de concrétiser sa grosse domination face à l’AJ Auxerre ce dimanche. Les marseillais ont multiplié les occasions, Vitinha a été inefficace, Clauss a fait des mauvais choix. Et dans ce cas, c’est souvent le même scenario, l’équipe visiteuse qui n’a rien proposé marque sur sa première frappe cadrée. Suite à une sortie au poing de Pau Lopez, Birama Touré tente sa chance de loin et trouve la lucarne du plat du pied. L’AJA a tenté de conserver cet avantage, mais les marseillais à l’image d’un public bouillant n’ont pas lâché. Under à égalisé à la 75e et dans la foulée, Sanchez a donné l’avantage à son équipe. Les entrées en jeu de Payet et Guendouzi ayant amené d’avantage de dynamisme. L’OM s’offre 9 points d’avance sur Monaco et revient à 5 points du PSG qui s’est aussi incliné face à Lorient !

La note de Vitinha : 4/10

Son appréciation

Vitinha, maladroit mais…

Il retrouvé une place de titulaire après un retour sur la banc à Lyon. Très actif, disponible et trouvé à plusieurs reprises, l’attaquant s’est offert plusieurs grosses occasions, mais il a été incapable de cadré ses frappes. Bien sûr ce manque d’efficacité est critiquable, mais il faut aussi souligner son activité sur le front de l’attaque. Il doit être plus tueur à l’image d’un Under qui a retrouvé son sens du but…

Les notes des médias

L’Equipe 4/10 La note est forcément cruelle pour le jeune Portugais, qui a offert beaucoup de présence dans l’axe en première période et n’a jamais été avare d’efforts, à l’image de ce corner obtenu à la 30e. Mais il a symbolisé la gabegie marseillaise dans l’acte initial (treize tirs au total, zéro cadré à la pause). De nombreux tirs et reprises à côté, même quand il a fait le plus dur en jonglant Jubal (17e). Moins en vue après la pause, il a été remplacé par PAYET, alerte (70e). Maxifoot 3.5/10 Remplaçant à Lyon (2-1), l’attaquant de l’Olympique de Marseille a retrouvé un rôle de titulaire ce dimanche. Particulièrement trouvé dans la surface, l’international portugais a multiplié les situations intéressantes en début de partie, mais a manqué de précision. Incapable de cadrer la moindre frappe en première période, il a notamment gâché un bel enchaînement dans la surface avec une volée envoyée dans les tribunes. Le symbole de sa prestation. Foot Mercato 3/10 Souvent critiqué pour sa discrétion, l’attaquant portugais n’a pas tardé à rentrer dans sa rencontre. Sur les 20 premières minutes, le buteur marseillais avait déjà tiré six fois et s’est procuré de nombreuses belles opportunités avec cette tête dangereuse (13e) ou ce superbe enchaînement (17e). Malheureusement, si on ne peut pas lui reprocher son activité, il a eu beaucoup d’échecs dans le dernier geste. Il a eu du mal à cadrer ses tentatives, alors que ses coéquipiers ont réussi à le trouver en bonne posture. En seconde période, même constat, quelques tirs bien inspirés mais toujours avec un manque de réalisme et d’efficacité.

Gagner comme ça, c’est encore plus beau

« Pour plaisanter, on pourrait dire que gagner comme ça, c’est encore plus beau. Ce qui est important, c’est d’avoir fait une prestation de très haut niveau. Ça aurait dû faire 4-0 ou 5-0, mais le foot te fait parfois des mauvaises blagues. On a eu la bonne mentalité pour y croire jusqu’au bout et continuer à pousser, c’est une grande victoire ce soir (dimanche). À nous maintenant d’aller faire un grand match à Lens samedi. Je me souviens d’un très beau match aller entre deux belles équipes. On avait perdu (0-1) sur un tir dévié mais je crois qu’on aurait mérité de gagner. C’est une belle équipe, nous aussi. On verra comment ça va tourner » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (30/04/2023)