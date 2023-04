OM : « Vitinha n’apporte pas assez de garanties sportives … »

Dans Débat Foot Marseille, Hakim Zhouri est revenu sur l’entrée en jeu de Vitinha. Il estime que Tudor aurait dû lancer le portugais plus tôt dans le match.

L’Olympique de Marseille a concédé ce dimanche le match nul contre Lorient au Stade du Moustoir (0-0). Entré en jeu à la 81ème minute de jeu à la place d’Alexis Sanchez, Vitinha n’a toujours pas inscrit le moindre but avec sa nouvelle équipe. Dans Débat Foot Marseille, Hakim Zhouri, journaliste pour les lions de l’Atlas, estime que l’entraîneur croate de l’OM aurait dû lancer l’attaquant portugais plus tôt dans le match.

Rentrer à dix minutes de la fin, je ne vois pas l’intérêt

« Je ne suis pas fan des entrées en jeu à dix minutes de la fin du match. Je ne vois pas l’intérêt de rentrer pour dix minutes si ce n’est pour conserver un score. En dix minutes, le joueur n’a pas le temps de se mettre en jambe. Il a fait ce qu’il a pu. Sanchez a été très remuant. Vitinha a été dans le même registre que ce que fait le chilien. Le problème, c’est que tu décroches beaucoup, tu viens presser pour essayer de récupérer le ballon, il n’y a plus personne devant. Cela n’apporte pas ce qu’il faut à l’équipe. C’est trop tôt pour le mettre titulaire. Il n’apporte pas suffisamment de garanties sportives pour le mettre titulaire. On ne peut pas s’appuyer sur lui en tant qu’homme de bases. J’aurai préféré que Tudor enlève Guendouzi, fasse descendre Sanchez et mette Vitinha en attaque. Avec l’apport qu’il peut avoir sur le terrain, Tudor a tout à gagner à laisser Sanchez sur le terrain jusqu’à la fin plutôt que Guendouzi. Il y a des choses perfectibles sur la gestion de Tudor du cas Vitinha. Si on fait des changements plus tôt pour essayer d’apporter quelque chose, il faut laisser le temps au joueur de se mettre en jambe. C’est compliqué à gérer. Je peux comprendre les hésitations de Tudor. » Hakim Zhouri – Source : Football Club de Marseille (09/04/2023)

C’est bien trop tôt pour parler d’un flop

« Parler de flop c’est trop tôt. Il n’a pas eu de ballons. Quand t’as un joueur qui arrive, avec un transfert conséquent on a beaucoup moins de patience. Tandis que tu prends Milik, tout le monde disait ‘il n’a pas de ballons’. Là, sur ce match-là, il n’a pas de ballons non plus. Clauss il te fait une course de fou, il dribble quatre ou cinq joueurs mais il ne sert pas Vitinha. Je ne pense pas que ce soit un dribbleur, mais il se bat beaucoup, beaucoup de remise et dos au jeu il s’en sort bien. Guendouzi il lui met une mine, sur une touche de la poitrine il le dévie. C’est trop tôt pour parler de flop, il a son temps d’adaptation. Il a eu du temps de jeu mais c’est difficile de juger sur ce match. En dehors du prix, je ne peux pas penser que tous les observateurs portugais qui disaient que c’était un gros prospect, un joueur prometteur avaient tort, donc c’est vraiment trop tôt. Je pense qu’ils l’ont pris dans une espèce de projection pour la saison prochaine. » Belmel Bouzelifa – Source : Football Club de Marseille 04/04/23)