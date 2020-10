OM vs City : Deux absents et trois incertains (pas des moindres) côté anglais

L’OM va affronter Manchester City ce mardi soir dans le cadre du deuxième match de Champions League. Si Marseille sera au complet pour cette rencontre, ce n’est pas le cas de City…

Alors que l’OM pourra compter sur Boubacar Kamara et donc sur un effectif au complet, Manchester City doit faire face à plusieurs blessures. De Bruyne et Laporte, qui étaient forfaits face à Porto, sont de retour. Par contre, le défenseur central Nathan Aké est blessé à l’aine, Fernandinho est out pour au moins un mois suite à sa blessure à la cuisse droite contractée la semaine dernière. Sergio Aguero, touché à une cuisse samedi dernier, est incertain tout comme l’autre attaquant Gabriel Jesus et l’ancien olympien Benjamin Mendy. Ces deux derniers souffrent d’une lésion musculaire.

Aké et Fernandinho forfaits, incertitude autour de Mendy, Jesus et Aguerro…

Interrogé sur ces absence ce lundi en conférence de presse, André Villas-Boas estime que l’effectif dont dispose City est largement assez riche pour y faire face.

Manchester City a de la profondeur et reste une machine prête pour gagner la Ligue des champions — Villas-Boas

« Ils ont de la profondeur d’effectif car il sont fait de nombreux investissements depuis plusieurs années. On est un peu plus tranquille si Gabriel Jesus, Aguero et Mendy sont absents. Mais il y a encore du monde comme Cancelo, Foden ou Ferran Torres qui est arrivé de Valence. Manchester City a de la profondeur et reste une machine prête pour gagner la Ligue des champions. City n’est peut-être pas à son meilleur niveau comme l’a dit Pep Guardiola mais je pense qu’ils seront supérieurs à nous. Ils sont les favoris de ce match ».

André Villas-Boas – source : Conférence de presse (26/10/2020)