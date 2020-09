Ex OM : Benjamin Mendy s’allie à Payet et chambre les Parisiens

L’ancien défenseur de l’OM, Benjamin Mendy, s’est fendu d’un post sur les réseaux sociaux au sortir de la victoire des Olympiens au Parc (1-0). Le latéral gauche de Manchester City chambre les supporters du PSG…

Benjamin Mendy est fan de l’OM. Le champion du monde suit de manière assidue les rencontres de son ancienne formation. Et une chose est sure : les banderoles sur Dimitri Payet n’ont pas plu à l’ex-olympien. En effet, les supporters parisiens ont brandi une banderole devant le stade sur laquelle ces propos étaient retranscris, à l’égard du meneur de jeu marseillais. « Dimitri, la seule chose que tu as soulevée, c’est Ludivine« , référence à la femme de l’ancien capitaine de l’OM.

Benjamin Mendy leur répond !

Un message qui n’est pas passé pour le joueur de Manchester City, ami sans doute de Dimitri Payet. Et il l’a fait savoir sur ses réseaux sociaux !

Bon ben on dirait qu’il a soulevé autre chose @dimpayet17 😂😂😂 bonne soirée a tous 👋🏿 — Benjamin Mendy (@benmendy23) September 13, 2020

Le latéral gauche ne loupe pas une occasion quand il s’agit de titiller le club de la capitale. Lors de la défaite du PSG face au Bayern, en finale de C1, Mendy s’était également régalé.