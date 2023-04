OM vs Lens : Un cadre de Franck Haise ne veut pas s’enflammer !

Lens s’est imposé à Rennes (0-1) et passe donc deuxième de Ligue 1, devant l’OM, grâce à une meilleure différence de buts. Alors que les Marseillais ont fait match nul à domicile, face à Montpellier (1-1), la course au titre et à l’Europe est totalement relancée.

Le classement est anecdotique

Ce week-end, lors de la 29ème journée de Ligue 1, l’OM aurait pu se rapprocher de Paris et commencer à distancer Lens et Monaco. L’OL s’est imposé face au leader (0-1) et Lens a gagné à Rennes (0-1). Mais le match nul face à Montpellier a tout relancé, puisque Lens est deuxième, synonyme de qualification directe en Ligue des Champions. A six points de Paris, le titre n’est pas encore donné.

Florian Sotoca, attaquant du RC Lens, refuse de crier victoire trop vite en parlant d’Europe auprès du journal L’Equipe. Il reste encore neuf journées de championnat et le club du Nord doit affronter Paris, Marseille et Monaco. Le 15 avril prochain, les hommes de Franck Haise affronteront le club de la capitale. Tandis que les Marseillais joueront à Lorient avant de recevoir Lyon.

Ça peut encore aller vite

« On reprend la deuxième place. Mais on ne va pas trop regarder le classement. Il est encore anecdotique. On est à neuf journées de la fin. Il ne faut pas se focaliser sur notre classement. On va plus penser au prochain match contre Strasbourg. On ne s’enflamme pas. On reste sereins et positifs après une période plus difficile après la Coupe du monde. Il faut rester nous-même. Il y a encore beaucoup de points à prendre. Si on est encore dans cette position à trois ou quatre journées de la fin, ce sera un sujet. On ne va pas se priver si on est encore bien placés dans les derniers matchs. On n’est pas encore dans cette dernière ligne droite pour l’instant. On garde la tête froide. Ça peut encore aller vite d’un côté comme de l’autre. » Florian Sotoca – Source : L’Equipe (03/04/2023)

A lire aussi : OM : Les Marseillais font peur à ce joueur du PSG !