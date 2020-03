OM vs Lille : Coup de bluff de Galtier ?

Lille est sur une bonne série et s’est rapproché à 7 points de l’OM. Pour autant, le coach du LOSC, Christophe Galtier affirme ne pas penser à cette seconde place occupée par le club marseillais. Coup de bluff ?





Depuis sa défaite face au PSG le 26 janvier dernier, Lille n’a perdu qu’un match en Ligue 1. Le LOSC a gagné 6 de ses 7 derniers matches et n’a perdu que contre l’OM. Pour autant, malgré les résultats et le jeu proposé, Christophe Galtier ne veut pas évoquer la seconde place. Ce dernier affirme que l’OM est trop loin. Une manière de ne pas bruler les étapes car Lille est encore 5e ?

On est, je pense, trop loin pour aller chercher Marseille — Galtier

«On est, je pense, trop loin pour aller chercher Marseille. On regarde la 3e place. Pour l’instant, la 2e est loin. On regarde aussi derrière, on est obligés, c’est un championnat qui va être très serré. Paris est en finale des deux Coupes. S’ils l’emportent, beaucoup d’équipes vont se battre pour les 5e et 6e places donc ça va donner des matchs difficiles». Christophe Galtier – source : Canal +.

« Mes joueurs ont eu un comportement extraordinaire sur un match d’un niveau très élevé » #LOSCOL 💬 Christophe Galtier après le match du LOSC face à l’OL. pic.twitter.com/iIJun4rQz8 — 💕💖💝𝓐𝓷𝓰𝓲𝓮𝓵𝓲𝓵𝓲𝓵𝓸𝓾 🥰💝💖 (@Angielililou) March 9, 2020