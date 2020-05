OM vs Lyon : Aulas veut (toujours) terminer la saison de Ligue 1 et menace encore Eyraud…

Dans un entretien accordé à l’Equipe, Jean-Michel Aulas explique qu’il veut et espère toujours changer la décision de la Ligue afin de disputer la fin de saison 2019/2020. De plus, il ne lâche pas le président de l’OM, JMA compte même porter plainte contre Eyraud…

Si le président lyonnais reconnait que son équipe n’avait pas fait « une saison sportive exceptionnelle », il estime qu’il aurait pu remonter dans le sprint final. Il espère encore faire changer les choses.

J’appelle à ce qu’on reprenne ces décisions — Aulas

« J’appelle à ce qu’on reprenne ces décisions lors de l’assemblée générale (ce lundi) ou celle du 23 mai. Je comprends les élus d’Amiens (19e) par exemple. Ou les dirigeants de Lille (4e) car l’équipe était plus proche que nous d’être en C1. C’est quoi le mérite sportif, comme disait l’UEFA (« le mérite sportif selon des principes objectifs, transparents et non discriminatoires ») ? L’OL a joué 44 matches depuis le début de saison, Nice qui pourrait être qualifié 32, dont 15 à domicile, nous 13. Il fallait consulter l’UEFA, la maison mère de la Fédération, écouter l’assemblée générale de la Ligue et ne pas pénaliser le PSG et l’OL car l’UEFA va finir ses compétitions. » Jean-Michel Aulas – source : L’Equipe

Aulas estime que c’est une honte d’avoir accepter le classement, même en étant second: « C’est une honte ! Si nous avions été deuxièmes, on aurait essayé de trouver une solution par les play-offs pour être champions. Pour le quotient de la Fédération, d’ailleurs, on verra ce que dira le CNOSF. Il ne fallait pas arrêter le Championnat. Ça va engendrer des recours probablement très importants… »

une plainte en diffamation contre Eyraud à venir

Enfin, ce dernier revient sur son altercation avec le président Eyraud, précisant qu’il n’y a pas eu d’insultes. Par contre, Jean-Michel Aulas n’a toujours pas digéré l’interview de JHE dans le JDD et compte bien porter plainte contre lui… « Eyraud a fait un pamphlet dans le JDD gravissime qui fera l’objet d’une plainte en diffamation. Quand on attaque (dans cet article) ma dignité et mes qualités humaines, je réplique. Mais au-delà de ça, l’OM a fait une bonne saison. Parfois, quand on ne joue pas en Europe, on peut se consacrer au Championnat… Sinon, pourquoi j’en voudrais à l’OM sur cette décision d’arrêter le Championnat ? J’imagine que ce n’est pas l’OM qui a décidé ça. »