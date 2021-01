OM vs MHSC : 3 titulaires absents de chaque côté ! Les deux entraineurs vont devoir bricoler…

André Villas-Boas doit faire sans trois de ses titulaires face à Montpellier ce mercredi. Une situation identique pour Michel Der Zakarian…

Morgan Sanson et Jordan Amavi, blessés, sont forfaits pour la reception du MHSC ce mercredi à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1. De plus, André Villas-Boas devra se passer des services de Valentin Rongier, suspendu suite à l’accumulation de 3 cartons jaunes en 10 journées. La situation n’est guère plus favorable du côté de Montpellier. En effet, Michel Der Zakarian devra faire sans son défenseur Pedro Mendes, touché à un mollet. De plus, le coach du MHSC a annoncé en conférence de presse que Téji Savanier et Stephy Mavididi avaient été contrôlés positifs au coronavirus. Ils seront donc absents face à l’OM demain…

Les deux entraineurs vont donc devoir composer un onze de départ revisité pour ce match. Der Zakarian a évoqué cette rencontre ce mardi en conférence de presse.

« L’OM a des joueurs de qualité, c’est une équipe qui défend bien et qui est très réaliste, ils sont capables de scorer et de gagner les matchs. Au niveau classement, l’OM est un concurrent, nous sommes en concurrence avec toutes les équipes ». Michel Der Zakarian – source : conférence de presse (05/01/2021)