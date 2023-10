OM vs PSG : Cette confidence de Beckham qui fait parler !

David Beckham a terminé sa carrière de joueur au Paris Saint-Germain. Pour autant, ce dernier a confié à TheyThinkKitsAllOver que son maillot préféré des années 90 était bien celui de l’OM…

A la question de TheyThinkKitsAllOver sur son maillot préféré dans années 90, David Beckam a été honnête. « Ma réponse va être polémique, parce que j’ai joué pour le PSG à la fin de ma carrière, mais il y avait un maillot de Marseille tout blanc, brillant, avec trois bandes bleues. Je ne sais pas comment je me suis retourné avec un maillot de l’OM en étant enfant, mais ç’a été un de mes maillots préférés ».

David Beckham on his favourite 90’s football kit via @netflixqueue

The man has some serious style 👀 pic.twitter.com/PWxfqjTndq

— They Think Kits All Over (@TheyThinkKits) October 8, 2023