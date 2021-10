OM vs PSG – Nasri : « Les Marseillais ont eu un peu peur de Mbappé et Messi… »

L’OM repart avec le point du match nul face au PSG. Les Marseillais auraient même pu faire mieux face à des Parisiens en infériorité numérique…

Invité sur notre plateau de Débat Foot Marseille, Samir Nasri pense que l’Olympique de Marseille aurait pu faire un meilleur résultat contre le PSG, en ayant un esprit plus conquérant comme lors du début de saison, sous Jorge Sampoili :

Les Marseillais auraient du chercher plus haut les Parisiens– Nasri

« L’OM aurait pu se servir du match de Rennes qui a été très bon contre le PSG. Je pense qu’après l’expulsion de Hakimi, les Marseillais auraient du chercher plus haut les Parisiens. Après quand tu joues contre Paris, tu as peur des espaces dans ton dos, de la qualité technique de ses joueurs. Tu peux être conquérant, les presser, mais c’est des joueurs qui ont l’habitude de ressortir le ballon sous pression. Mais à 10 contre 11 chez toi avec cette ambiance là, si l’OM était sorti plus haut, le club aurait pu gratter un meilleur résultat. Mais ils ont eu un peu peur de Messi, Mbappe… Il ne fallait pas renoncer à la philosophie de jeu conquérante de Jorge Sampaoli, peu importe l’adversaire. » Samir Nasri— Source: FCM (25/10/21)

Daniel Riolo a regretté le manque d’ambition dans le jeu de l’OM, même s’il le comprend :

L’OM avait peur de se faire contrer– Riolo

« L’OM c’est la première fois qu’ils n’ont pas respecté leur nature, de ce que veut Sampaoli. Mettre de la folie, pressing, et chercher haut. Ils ne l’ont pas fait car c’était le PSG, ils avaient peur de se faire contrer par les qualités individuelles. Ce n’est pas un reproche, car c’est aussi faire preuve d’intelligence. Pourtant, le PSG était d’une médiocrité incroyable, mais les parisiens auraient pu gagner, ils ont presque eu les occasions les plus interessantes. En jouant un peu mieux certaines situations ils auraient pu le gagner ce match. Entre cet OM là contre nature, et un PSG mauvais, ça n’a pas donné un bon match. (….) vu le scénario du match cela aurait été dur que Marseille le perde, ce 0-0 est un bon point de pris pour eux. Il faut qu’ils donnent tout maintenant contre Nice mercredi soir et si tu gagnes le bilan sera très très bon pour l’OM sur ce début de saison. » Daniel Riolo— Source: RMC (24/10/21)