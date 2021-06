OM vs PSG : On connait les dates des deux Classiques !

C’est le choc attendu par tous les supporters chaque saison. Le Classique représente toujours un évènement important pour les joueurs et fans marseillais. Les dates de la rencontre aller et du match retour sont déjà connues.

Les supporters marseillais se languissent de voir la saison de l’OM redémarrer. Avec ce mercato qui s’annonce chargé, les fans sont excités et impatients de voir le visage du nouvel effectif olympien et ont l’espoir de voir leur équipe réaliser de grandes choses. Les Marseillais espèrent, notamment, voir leurs joueurs rééditer la performance de battre le PSG, comme l’an dernier au Parc des Princes. Les dates des deux classiques sont d’ailleurs connues.

L’OM commence à la maison

Le match aller aura lieu au Stade Vélodrome lors de la 11e journée de championnat. La rencontre se déroulera le 24 octobre prochain devant, espérons-le, de nombreux supporters olympiens. Pour le match retour, il faudra attendre le 17 avril 2022 et la 32e journée de Ligue 1. Pour rappel, lors de leur dernier voyage au Parc des Princes, les joueurs de l’Olympique de Marseille s’étaient imposés 1-0 grâce à un but de Florian Thauvin sur un très bon coup-franc de Payet. La rencontre était aussi marquée par les nombreux cartons rouges sortis et la bagarre qui avait eu lieu en fin de match.