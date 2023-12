OM vs Super League: La mise au point !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

La cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé ce mardi que « les règles de l’UEFA et de la FIFA sur l’autorisation préalable des compétitions de football interclubs, telle que la Super League violent le droit de l’union européenne. » Quelle est la position de l’OM ?

Alors que certains médias comme AS affirment comme l’OM comme Lyon veut avoir sa place dans la future Super League, la direction de l’OM a clairement fait savoir le contraire !

La question de la Super League et l’OM, je tiens à nier complètement

Interrogé sur les rumeurs autour de l’OM, Pablo Longoria a été cash ce jeudi lors de sa conférence de presse bilan : «Pour tous les acteurs du monde du foot, c’était prévu puisque tu ne peux pas faire des règles différentes entre le foot, le basket ou l’athlétisme. La décision n’ouvre à aucun moment la porte à la Super League. J’ai passé toute la matinée à analyser la sentence… Il a y une chose claire : la décision rappelle à tout le monde la nécessité de dialogue dans le foot européen. Je considère qu’avoir trois ou quatre compétitions organisées par autant d’organisateurs différents, c’est la catastrophe du football. Si c’est le cas, je vois un avenir difficile pour le monde du foot. Ce n’est pas le moment de la division. Les rumeurs autour de l’OM ? C’est complètement faux. Il n’y a pas une seule conservation sérieuse sur ce thème. C’est pour ça qu’on a présenté notre candidature à l’ECA, pour essayer de proposer des changements. Sur la question de la Super League et l’OM, je tiens à nier complètement».