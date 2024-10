OM : Wahi, le déclic marseillais avant le grand saut ?

Elye Wahi a su saisir la chance qui s’offrait à lui dimanche à Montpellier, offrant une performance éclatante qui pourrait bien marquer un tournant dans son parcours à l’Olympique de Marseille. Sifflé par le public du Vélodrome après une entrée en matière délicate, le jeune attaquant recruté pour 30 millions d’euros n’avait pas tardé à donner à voir ses doutes, malgré un premier but sur penalty. Mais face à Montpellier, tout a changé.

En inscrivant le but le plus rapide de la saison après seulement 48 secondes, Elye Wahi a non seulement allumé la mèche, mais a également montré qu’il avait toutes les qualités requises pour briller dans ce club qui exige tant. Sa prestation a été saluée et couronnée d’une passe décisive pour Mason Greenwood. Un match qui ne se limite pas à des statistiques : il est le reflet d’un potentiel énorme que son entraîneur Roberto De Zerbi n’a pas manqué de souligner. « Ce jeune homme a besoin de confiance », avait-il déclaré, évoquant la nécessité de l’accompagner dans son développement.

Wahi, le déclic face à Montpellier ?

La pression à Marseille est omniprésente, mais Wahi semble prêt à l’affronter. Avant le clasico contre le PSG, il affirme avoir « les épaules » pour porter ce maillot lourd de sens. Le chemin est encore long, mais avec une telle performance, il a semé les graines d’une belle aventure. À 21 ans, le natif de Courcouronnes pourrait devenir le héros dont les supporters olympiens ont besoin. Une victoire contre le rival parisien ne ferait que renforcer sa légende naissante. Qui sait ? Wahi pourrait rapidement entrer dans le cœur des Marseillais, transformant les sifflets en acclamations. L’histoire du football, surtout à Marseille, se construit sur des instants de grâce. Et peut-être que le temps de Wahi est enfin venu.