Riolo explique pourquoi ce sera compliqué pour cet OM face au PSG

Dans l’émission l’After Foot ce dimanche soir, le journaliste Daniel Riolo a donné son sentiment sur la prestation de l’OM face à Montpellier (0-5) à une semaine du classique face au PSG.

L’Olympique de Marseille s’est imposé très largement face à Montpellier (0-5) ce dimanche soir à l’occasion du choc de la 8e journée de Ligue 1. Sur les ondes de RMC Sport le journaliste Daniel Riolo a donné son sentiment sur la prestations des olympiens. Il se projette également sur le classique OM PSG de dimanche prochain au stade vélodrome.

Riolo n’arrive pas à voir comment l’OM peut embêter Paris

« Dans la prestation d’ensemble c’est l’un des matchs les plus aboutis de l’OM mais tu ne peux pas retirer l’adversaire du débat. Quand en face c’est aussi pauvre que cela, tu es dans le confort pour effectuer tout mieux que l’autre. Donc la victoire a été facile. Ce n’est pas ce soir que l’on va dire c’est une bonne idée d’avoir titularisé Lirola et que Rowe soit titulaire dans cette équipe. Wahi fait son meilleur match, est-ce que c’est suffisamment révélateur ? A titre personnel ça va lui faire du bien. Je regrette la discrétion de Greenwood même s’il met un très beau but. Je trouve aussi que l’OM est une équipe qui ne met pas un énorme rythme. Forcément tu penses au match de la semaine prochaine (face au PSG, ndlr) . Je n’arrive pas à voir comment ils peuvent embêter Paris. L’OM a des bons joueurs au milieu et devant capable de faire des différences sur une ou deux touches, mais l’intensité qu’ils mettent je trouve que ce n’est pas tellement foot moderne. Je ne dis pas que c’est pas bien mais pour embêter une équipe comme le PSG qui techniquement se sort de beaucoup de pressing, ça va être compliqué à ce rythme là, » a ainsi déclaré le journaliste Daniel Riolo dans l’émission l’After Foot.

