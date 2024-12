OM – Willy Delajod riposte !

Auteur de décisions controversées et qui ont fait réagir d’un côté comme de l’autre, l’arbitrage de Willy Delajod lors du match OM-LOSC (1-1) a déchaîné les foules, notamment sur les réseaux sociaux.

L’Olympique de Marseille a été tenu en échec ce samedi au Vélodrome par les dogues lillois (1-1) après un but inscrit en toute fin de match par Diakité (86ème). Un match rempli de décisions arbitrales polémiques qui n’ont pas manqué de faire réagir de manière assez véhémente un certain nombre d’internautes sur les réseaux sociaux. Des comportements que l’arbitre de la rencontre compte bien ne pas laisser passer.

Willy Delajod compte porter plainte !

L’arbitre de 34 ans compterait en effet porter plainte face aux menaces et insultes qu’il a reçu sur les réseaux sociaux depuis le coup de sifflet final ce samedi. Des menaces et insultes fermement condamnés par Philippe Diallo et la FFF, qui affirme « qu’elle se portera partie civile dans le cadre du dépôt de plainte qu’entend déposer Willy Delajod«

📄 Philippe Diallo « condamne avec la plus grande fermeté les insultes et menaces intolérables sur les réseaux » dont est victime l’arbitre Willy Delajod #OMLOSC La FFF va se constituer « partie civile dans le cadre du dépôt de plainte qu’entend déposer Willy Delajod » @RMCsport pic.twitter.com/kAEiGwId7m — Nicolas Pelletier (@npelletier18) December 15, 2024

