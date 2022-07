OM : Zeroual enrage contre le #McCourtOut

Sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours, des supporters de l’Olympique de Marseille pestent contre Frank McCourt, au point de lancer un hashtag « McCourtOut » réclamant le départ de l’investisseur américain. Pour Rachid Zeroual, il n’est pas le coupable !

Frank McCourt est la cible de centaines de supporters depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Le #McCourtOut a été lancé sur Twitter pour réclamer le départ de l’investisseur américain. La Marseillaise a questionné Rachid Zeroual, leader des South Winners.

McCourt s’est fait balader par Eyraud et Garcia, c’est normal qu’il veuille vendre un peu ! — Zeroual

Ce dernier a répondu aux questions du quotidien marseillais à ce sujet. Selon lui, rien d’alarmant. Les réseaux sociaux ne reflètent pas les supporters de l’OM. De plus, il ne remet pas la faute sur Frank McCourt mais plutôt sur Jorge Sampaoli.

« Oui il y a des jours sans, nous on espère toujours. Les réseaux sociaux ce n’est pas la vraie vie, c’est qui ces révoltés du canapé ? La plupart ne vont même pas au stade. Il faut laisser Longoria bosser. S’il y a un responsable dans cet élan cassé, c’est Sampaoli. L’année dernière, on aurait pu gagner quelque chose, on ne l’a pas fait et en plus il se casse derrière…S’il faut monter au charbon, ce n’est pas eux que l’on va retrouver au tribunal. S’ils veulent boycotter l’OM qu’ils se cassent ! Il s’est fait balader par Eyraud et Garcia, c’est normal qu’il veuille vendre un peu ! Moi je le prends comme un appel à l’aide, aidez-moi et je vous aiderai… Il faut laisser Longoria bosser. » Rachid Zeroual – Source : La Marseillaise (26/07/22)