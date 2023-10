OM: « Dans le milieu, beaucoup pensent que la saison marseillaise est déjà pliée »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille vit un début de saison difficile. Douzième après sept journées, les Olympiens ont connu des dernières semaines mouvementées avec des tensions extra-sportives entre les dirigeants et les groupes de supporters, qui ont entraîné le départ de Marcelino. Dans Débat Foot Marseille, notre invité Cyril Astier (agent de joueurs) est revenu sur le départ compliqué du club phocéen.

L’OM pointe à la douzième place après sept journées. Les Phocéens ont vécu des dernières semaines compliqués avec des tensions extra-sportives entre les dirigeants et les groupes de supporters, qui ont entraîné le départ de Marcelino. Cyril Astier s’est interrogé sur l’effectif qui a été construit pour un entraîneur qui n’est désormais plus présent. « Dans l’état actuel des choses après la septième journée, le choix du coach pose problème. En règle générale, lorsqu’un club choisit un entraîneur, il construit une équipe autour de lui et de ses choix. On a vu que stratégiquement, cela ne fonctionnait pas », a affirmé l’agent de joueurs.

« Comment avec cet effectif on constitue une nouvelle stratégie qui peut correspondre au nouvel entraîneur ? »

« La question est de savoir comment avec ce qu’on a sous la main on constitue une nouvelle stratégie qui peut correspondre au nouveau coach ? Je discute pas mal avec des gens dans le milieu du football, et beaucoup pensent que la saison de l’OM est déjà pliée », a-t-il ajouté.