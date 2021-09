« On est plutôt une équipe en construction mais d’ici le match contre l’OM on sera prêt! »

L’OM va donc affronter le Lokomotiv Moscou, la Lazio et Galatasaray dans les matches de poules d’Europa League. FCMarseille avait contacté Bertan Öner coadministrateur de la page Galatasaray S.K France histoire d’en savoir un peu plus sur le club d’Istanbul.

Système, qualités, défauts…

« Au niveau du système on propose plutôt un 4-3-3, avec soit un milieu défensif et deux centraux ou deux centraux et plutôt un milieu offensif. Ça dépend des matches. Notre jeu est plutôt basé sur les ailiers qui essayent de percer ou les latéraux qui essayent de centrer. En termes de qualité de Galatasaray cette saison, c’est que l’équipe a été remaniée, rajeunie avec quelques joueurs d’expériences qui sont pour le moment-là. Notamment, Arda Turan, Ryan Babel, voire Falcao (qui a été libéré pour s’engager avec Valladolid). Donc une équipe jeune avec des talents comme Morutan et le jeune turc Kerem, qui connait l’amour du maillot parce qu’il est Turc il connait ce que représente Galatasaray. Donc ça c’est important d’avoir des joueurs comme ça, en plus ils sont voués à progresser. Pour le moment, de ce qu’on a vu des différents matches, je trouve que nos latéraux sont plutôt bons et solides, notamment Sacha Boey qui apporte énormément en attaque sur le côté droit et Patrick Van Aanholt qui est plutôt bon physiquement sur le côté gauche. Par contre, on a quelques lacunes dans la cohésion d’équipe comme c’est une équipe complètement remaniée. On fait pas mal d’erreurs de passes pour le moment. Donc j’espère que d’ici là on arrivera à progresser là-dessus. Il faut savoir cette saison que 90% de nos buts encaissés sont des buts plutôt dus à des erreurs individuelles. Ce sont des erreurs qui ne devraient pas être admises à ce niveau-là et surtout avec des joueurs d’un certain niveau. Beaucoup d’erreurs de Muslera cette saison mais on connait son talent donc on espère qu’il va revenir en forme mais aussi des erreurs plutôt défensives ou de jeu. On est plutôt une équipe en construction mais d’ici le match contre Marseille on sera prêt. Je n’ai pas d’inquiétude là-dessus. » Bertan Öner – source : FCMarseille (31/08/2021)