Promu capitaine ce samedi lors de la victoire de l’OM contre Lille, Mattéo Guendouzi était présent ce mardi après-midi en conférence de presse. L’international français est revenu sur la réception de Francfort demain au Stade Vélodrome.

Titulaire lors de tous les matchs de l’OM depuis le début de saison, Mattéo Guendouzi s’est imposé comme un élément incontournable du système d’Igor Tudor. L’entraîneur Croate a même nommé l’ancien lorientais capitaine contre Lille en l’absence de Dimitri Payet et Valentin Rongier. L’international Français était présent ce mardi après-midi en conférence de presse à 24H de la réception de Francfort en Ligue des Champions. Le milieu marseillais est revenu sur l’importance de ce match et sur l’obligation d’aller chercher un résultat après la défaite inaugurale contre Tottenham. Guendouzi compte sur le soutien des supporters marseillais et espère une ambiance de fête sans débordement.

« On a su mettre en difficulté cette équipe de Tottenham, on est en pleine confiance. On vient pour gagner demain ! Le niveau technique est relevé en C1, mais nous on sait comment on doit jouer. On sait que ça va être un match important, on a une magnifique équipe, ça va être la fête du football, c’est la Ligue des Champions, les supporters vont être là pour nous pousser… » » Mattéo Guendouzi – Source : Conférence de presse (12/09/2022)

