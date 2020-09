Quel onze de l’OM face à L’ASSE ?

Ce jeudi, l’Olympique de Marseille affrontera l’AS Saint-Etienne match reporté de la 1ère journée de Ligue 1. Privé de Jordan Amavi et de Dario Benedetto, quel onze de départ va mettre en place André Villas-Boas pour cette rencontre ?

André Villas-Boas sera privé de Jordan Amavi, et de Dario Benedetto. Il ne pourra pas non plus compter sur sa nouvelle recrue Yuto Nagatomo, non qualifié pour cette rencontre. Le coach portugais pourrait par contre avoir plusieurs retours dans son groupe : Bouna Sarr et Morgan Sanson.

Pour palier l’absence d’Amavi, AVB pourrait ainsi titulariser Hiroki Sakaï à gauche. En pointe, le coach portugais pourrait être tenté de repositionner Florian Thauvin ou de faire confiance au jeune Marley Akey.

A lire aussi : OM – ASSE : Deux titulaires de Puel incertains, Silva forfait !

« On va voir comment faire pour jeudi. Il faut trouver quelqu’un pour jouer à droite et pouvoir décaler Sakai à gauche. On doit bricoler un peu, on va voir ce quel’on peur faire pour le poste de latéral gauche ou changer de système (Nagatomo non qualifié et Amavi suspendu). On va chercher dans notre effectif les solutions possibles… Sarr, il faudra faire un point demain mais il y a des chances de le récupérer aussi. Sanson sera peut-être sur le banc. »

André Villas-Boas – source : Conférence de presse (15/09/2020)

SANSON de retour AU MILIEU?

Après son exellent match face au PSG, Kamara occupera son poste de numéro 6. Il devrait être épaulé par Rongier et Morgan Sanson. Ce dernier pourrait en effet retrouver une place de titulaire après son absence pour cause de covid…

Le onze probable de l’OM face à l’ASSE :

Mandanda – Sarr, Alvaro, Caleta-Car, Sakai – Sanson, Kamara, Rongier – Thauvin, Aké (ou Germain), Payet.