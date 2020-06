Où se situe l’OM par rapport au PSG sur les ventes de maillots ?

L’Olympique de Marseille a présenté ses nouveaux maillots pour la saison 2020£/2021 il y a quelques jours. Interrogé par France Bleu Provence, un responsable de la marque Puma a donné quelques chiffres sur le nombre de maillots vendus par le club marseillais la saison dernière.

Au cours d’un entretien accordé à France Bleu Provence, Franck Cardarelli, responsable du partenariat entre Puma et l’OM, a livré quelques chiffres interessants sur le nombre de maillots vendus par le club marseillais la saison dernière. Selon lui, l’Olympique de Marseille vend autant de maillot en France que le PSG :

pour l’OM, 95% des ventes se font sur le territoire français

« On a vendu plus de 300 000 maillots. On n’a pas de chiffre exacte mais nous avons aujourd’hui, sur ce que l’on peut voir dans les stades et dans la rue, une forme de certitude que le maillot de l’OM est autant visible et donc acheté en France que le maillot du Paris Saint Germain (…) La différence se situe-là ((ndlr à l’international). Avec ses investissements à l’international, le PSG a une renommée internationale sans comparaison possible avec celle de l’OM dont 95% des ventes se font sur le territoire français.La stratégie de développement du club est d’aller s’internationaliser avec un focus sur le continent africain. Nous accompagnons donc le club sur cette voie et nous avons de plus d’achats sur le continent africain. Et c’est une très chose. » Franck Cardarelli (Puma) – Source: France Bleu Provence (22 / 06 / 2020)