Ounas explique pourquoi il n’est pas venu, décès d’un supporter, une piste en attaque et Dieng… Les infos et rumeurs mercato OM de cette semaine !

Comme tous les week-end, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine ! Au menu ce samedi : Ounas révèle pourquoi il est resté à Naples, le communiqué de l’OM pour le décès du supporter, un nom cité en attaque et les prétentions salariales de Dieng…

Mercato : Pourquoi cet international algérien n’a pas rejoint l’OM…

Très proche de rejoindre l’OM à la fin du mercato, Adam Ounas est finalement resté à Naples sous les ordres de Luciano Spalletti. Choix payant pour l »international algérien, puisqu’il est leader de Série A…

Adam Ounas a longtemps été annoncé très proche de l’OM, dans les derniers jours du mercato estival. Finalement il est resté en Italie du côté de Naples. L’origine de cette non venue serait le coach de l’écurie napolitaine, Luciano Spalletti, selon les informations de Sky Sport. L’Italien aurait déclaré à l’ancien bordelais : « Tu décides Adam. Mais si tu restes, on va s’amuser ».

Finalement le board marseillais a décidé de recruter le Marocain Amine Harit, qui semble très heureux d’avoir signé en faveur de l’Olympique de Marseille :

C’est un honneur de revêtir ce maillot – Amine Harit

« Énormément de fierté d’être ici. Je pense que n’importe quel joueur de football rêverait un jour de porter les couleurs de l’Olympique de Marseille. On sait la ferveur qu’il y a ici. C’est un honneur pour moi de pouvoir revêtir ce maillot. Je pense en soi que la motivation on ne va pas la chercher bien loin quand l’Olympique de Marseille est intéressée par vous. Je pense qu’on y réfléchit pas à deux fois. C’est un grand club français, un très grand club français, avec une superbe équipe, un palmarès et surtout un projet qui fait rêver beaucoup de joueurs. On s’est écrit il y a un jour ou deux (avec Rongier). Il m’a demandé si vraiment j’allais venir ici. Je ne lui ai pas vraiment dit oui, mais j’ai essayé de faire passer le mot sans trop lui en dire non plus. Mais on s’est écrit un peu et il m’a demandé comment je l’avais ressenti. Je lui ai dit qu’il l’avait ressenti avant moi, donc je n’avais pas besoin de lui décrire. Je suis un joueur de percussion, un joueur qui aime bien le 1 contre 1, qui aime bien prendre des risques dans les 30 derniers mètres, quelques fois même dans ma partie de terrain. Un joueur qui cherche toujours à créer des espaces, à faire jouer les autres et à être décisif. C’est une équipe qui tourne très bien. Moi, je viens ici travailler et montrer ce que je sais faire. Le reste, c’est le coach qui prendra les décisions. Je suis très heureux d’être ici et je n’en doute pas une seconde que ça va bien se passer. La concurrence, elle est dans tous les clubs. À moi de faire ce qu’il faut et prendre les minutes qu’on va me donner. (…) C’est une grosse équipe avec énormément de joueurs de talent, des jeunes joueurs, surtout des joueurs insouciants. Pouvoir jouer aux côtés de grands joueur comme ça, c’est un réel plaisir. J’ai hâte d’être sur le terrain déjà. Les supporters marseillais, c’est quelque chose de spécial. On sait comment ils sont, la ferveur qu’ils peuvent transmettre. Très hâte de les retrouver à l’Orange Vélodrome et ils ne seront pas déçus. » Amine Harit – Source : OM.fr (02/09/2021)

Décès d’un supporter de l’OM dans un accident, l’OM publie un communiqué

Un minibus transportant des supporters Marseille est entré en collision avec un camion, dans la nuit de mercredi à jeudi. Le bilan est d’un décès et huit blessés…

En rentrant du match face à Angers, un jeune supporter de l’Olympique de Marseille âgé de 23 ans a perdu la vie dans un accident de la route. Alors que le minibus était sur le chemin retour, il est entré en collision avec un camion sur l’A85, dans le Loir-et-Cher. Huit blessés sont actuellement à l’hôpital mais leurs vies ne seraient pas en danger.

L’OM a rédigé u. communiqué dans lequel on apprend que Pablo Longoria va se déplacer afin de soutenir les huit blessés.

Le communiqué de l’OM

L’Olympique de Marseille a appris cette nuit avec une infinie tristesse la disparition d’un de ses supporters dans un tragique accident de la route au retour du match entre Angers et Marseille.

8 autres supporters sont à cette heure hospitalisés. Les causes et les circonstances de cet accident demeurent inconnues ce matin.

Le club adresse toutes ses condoléances à la famille du défunt. A tous les fidèles des fanatics, groupe dont il faisait partie. Et à l’ensemble de la communauté des supporters de l’OM.

Aussitôt la nouvelle connue, Pablo Longoria le président du club, très affecté, a décidé de se rendre aujourd’hui même auprès des victimes de ce terrible accident.

Dieng veut le même salaire que Luis Henrique ?

Il est celui qui a inscrit les deux buts victorieux de l‘OM face à l’AS Monaco, et l’ouverture du score contre Rennes dimanche dernier. Cheikh Bamba Dieng est au cœur de toutes les attentions. Alors qu’il a signé un contrat de trois ans en juin dernier, il pourrait prolonger d’une ou deux saisons, avec une revalorisation salariale à la clé, selon Florent Germain journaliste pour RMC .

Alors qu’il toucherait actuellement 4000 euros par mois, il pourrait voir son salaire multiplier par 10…

« Bamba Dieng fait de belles choses à Marseille en ce moment. Maintenant, il réclame un salaire avec quatre zéros. Il a récemment prolongé son contrat de trois ans. Avec 4 000 euros la première saison, 5 000 la deuxième, 6 000 la troisième. S’il fait fois dix sur son salaire actuel, il serait bien content. Il y a des négociations avec l’OM en ce moment. Cette revalorisation salariale ne serait pas illogique. Longoria veut que chaque joueur de l’équipe soit dans la bonne caste salariale. Il veut que tout soit logique. Je n’ai rien contre Luis Henrique, mais si Dieng continue sur sa lancée, il va pouvoir regarder le Brésilien et dire aux dirigeants de l’OM : ‘Je mérite autant que Luis Henrique’. Pour l’instant, son salaire n’est pas à la hauteur. Mais il fait le taff, et le reste viendra après. » Florent Germain— Source: RMC (21/09/21)

Une légende de son pays natal, le Sénégal, s’est même enflammé à son sujet en le comparant à une ancienne gloire marseillaise. En effet, selon El-Hadji Diouf, il y a des similitudes avec Didier Drogba…

C’est un Didier Drogba — Diouf

« Je l’ai connu avec l’équipe nationale des jeunes, détaille l’ancien buteur de Liverpool, Lens et Rennes. C’est un attaquant, un Didier Drogba. Tout ce qu’il sait faire, c’est marquer des buts. C’est un jeune qui a de l’avenir. L’équipe du Sénégal, aussi, a peut-être trouvé son grand attaquant. Tout ce que j’ai à dire, c’est qu’il garde la tête sur les épaules, qu’il continue à travailler. Sur trois occasions, il peut t’en mettre deux. C’est un attaquant qui finit dans la surface. » El-Hadji Diouf– Source: Canal Plus Afrique (20/09/21)

Mercato: L’OM va repasser à l’attaque cet hiver pour ce buteur ?

L’Olympique de Marseille a réalisé un mercato ambitieux cet été. Pourtant, Jorge Sampaoli n’a pas eu la doublure en pointe qu’il espérait. Le club olympien pourrait revenir à la charge pour cet attaquant ciblé…

En l’absence de Milik blessé, c’est Bamba Dieng qui fait l’intérim en pointe, et de très bonne manière. A la fin du mercato estival, Jorge Sampaoli souhaitait pourtant recruter un attaquant. Le nom de Hwang était revenu avec insistance, une offre de 6 millions d’euros a même été transmise aux Girondins de Bordeaux, d’après les informations de l’Equipe. Une proposition rejetée par l’écurie française, qui réclamait le double, soit 12 millions d’euros. Le profil du buteur coréen plait particulièrement au coach de l’OM, ainsi les dirigeants marseillais pourraient revenir à la charge dès cet hiver…

On a un effectif assez court — Sampaoli

« L’OM de Bielsa a fait une très grande première partie de saison et on espère faire de même. On espère ne pas baisser en seconde partie de saison et cela sera lié avec l’évolution de l’équipe… L’exigence de chaque match requiert que tout le monde soit à 100%. Et au sein de l’équipe où il y a beaucoup de concurrence, tous les joueurs peuvent jouer. La rotation doit continuer pour des questions de rendement, parce que chaque joueur doit être à 100%. C’est normal de voir différentes équipes à chaque match pour ces raisons-là. (…) Certains joueurs ont accumulé des matchs et ça s’est vu lors de la deuxième mi-temps contre Rennes parce que le match était exigeant. Donc il faut faire attention aux blessures et parce qu’on a un effectif assez court. Il y aura la possibilité de faire des changements. On est obligés de continuer à effectuer une rotation dans l’équipe. (…) À ce poste, où il n’y a pas tant de rotation, il faut faire attention. On a un effectif assez court en défense donc on fait attention à la fatigue. En défense, Luan et Saliba ont joué quasiment tous les matchs, donc on va analyser les prochaines rencontres pour voir s’ils joueront. (…) Je ne m’imagine pas diriger une équipe avec moins d’intensité. On travaille donc par rapport à ça. » Jorge Samapoli – source : conférence de presse (21/09/2021)

En effet à quelques jours de la fermeture du dernier mercato estival, le coach argentin espérait récupérer encore 4 recrues, il en a eu une en la personne d’Amine Harit…

4 à 5 recrues étaient attendues par Sampaoli en fin de mercato estival 2021…

« Il nous manque 4 ou 5 joueurs, mais il va falloir définir des priorités car on ne pourra pas tout faire, il va falloir être créatif. On a aussi des joueurs qui pensent à partir. J’espère que la semaine prochaine on aura un effectif complet. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (20/08/2021)