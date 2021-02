Ouvrard et la vente du club, Sampaoli arrive et Milan ne lâche pas Thauvin… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs FCM vous propose les 3 infos du jour. Au menu ce mardi : Ouvrard se livre sur la vente du club et sur l’avenir d’Eyraud, Sampaoli bientôt à Marseille et Milan ne lâche pas Thauvin.

La direction a donc décidé de redéfinir le supporterisme, en gros se débarrasser des groupes de suppporters, via son Agora OM. Hughes Ouvrard est en premier ligne dans ce projet et a échangé avec les différents OM Nation.

Plus les jours passent, plus des membres de l’OM Nation claquent la porte. Mike, de l’ancien OM Nation Miami, nous a expliqué lundi dans Débat Foot Marseille ce que le directeur général, Hughes Ouvrard leur a dit lors d’une visioconférence il y a quelques jours (voir images ci-dessus). Il a notamment exclu une vente et expliqué que McCourt avait une confiance totale en Jacques-Henri Eyraud. Des propos également relayés par la Provence…

« Le club n’est pas à vendre, on n’a jamais reçu d’offre, ni d’Arabie Saoudite ni de Tunisie ou en France.. Le club ne sera pas vendu car il n’est pas à vendre… Frank (McCourt) pense que JHE est la bonne personne à la tête de l’OM. Il a mis 370 M€ dedans, il a le droit de décider qui le dirige ». Hugues Ouvrard – source : Visioconférence / La Provence (23/02/2021)

Via un communiqué, Jorge Sampaoli a fait ses adieux à l’Atletico Mineiro. Privé de banc, il officiera son dernier match avec l’Atletico Mineiro jeudi face à Palmeiras. Attendu en fin de semaine, l’Argentin signera un contrat jusqu’en 2023 avec l’Olympique de Marseille…

L’officialisation ne devrait plus tarder. Passé par Séville, le Chili ou encore l’Argentine, Jorge Sampaoli sera, sauf retournement de situation au dernier moment, le futur entraîneur de l’Olympique de Marseille. Cible numéro une de Pablo Longoria, Sampaoli travaille sur son futur staff, l’effectif qu’il aura à sa disposition et analyse chaque match de sa future équipe.

Selon L’Equipe, après avoir discuté avec Pablo Longoria, Jorge Sampaoli s’est entretenu avec l’actuel « décrié » président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud. Si les dirigeants marseillais ont montré leur envie de travailler avec l’Argentin, ces derniers estiment que Sampaoli a le profil parfait pour relancer leur club. L’ancien coach de Séville a même déjà quelques noms pour son staff. Son préparateur physique, Jorge Desio (52 ans) avec le Chili, Séville et l’Argentine puis devenu adjoint au Brésil devrait occuper la même fonction à l’OM accompagné d’un second assistant Diogo Meschine. Il arrivera également avec Pablo Fernandez qui occupera le poste de préparateur physique.

Les quatre hommes ont déjà commencé à étudier l’effectif marseillais tout en ciblant les postes à améliorer. S’il arrive vendredi, Jorge Sampaoli pourrait être sur le banc de l’OM lors de la rencontre de Coupe de France en 16es de finale contre Le Canet (National 2) le 7 mars, quarantaine oblige…

En fin de contrat en juin 2021, Florian Thauvin est toujours très courtisé en Europe. L’AC Milan est revenu aux nouvelles concernant une arrivée du Français en Serie A.

Auteur d’un bon début de saison avec l’OM, statistiquement parlant, Florian Thauvin attise la convoitise de nombreux clubs en Europe. En effet, en fin de contrat en juin prochain, il constitue une belle opportunité pour des écuries souhaitant se renforcer offensivement et à moindre coût.

Ces derniers mois, ce sont le FC Séville et l’AC Milan qui reviennent avec insistance. Paolo Maldini avait d’ailleurs évoqué ce sujet en novembre dernier, provoquant la colère d’André Villas-Boas qui n’avait pas du tout apprécié que l’on parle de son joueur.

MilanNews affirme de son côté ce lundi que le club italien est revenu à la charge pour Thauvin. Un appel téléphonique aurait été passé afin d’évoquer les détails financier. Milan aurait proposé un contrat de 5 ans avec un salaire de 4 millions d’euros par saison.

Pour rappel, Thauvin a refusé une prolongation de contrat à l’Olympique de Marseille, jugeant l’offre inacceptable en janvier dernier. L’Equipe affirmait qu’il s’agissait d’une offre de 450k € / mois mais sans prime à la signature.

