L’Olympique de Marseille s’est incliné face au Panathinaïkos (1-0) à l’occasion du match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Les Olympiens ont livré une piètre prestation et même fini la rencontre à 10 contre 11 suite à l’exclusion de Geoffrey Kondogbia (65e). À l’exception de Renan Lodi, les nouvelles recrues marseillaises n’ont pas donné satisfaction et le manque d’automatisme s’est fait ressentir lors de ce premier match officiel.

L’OM a livré une piètre prestation hier soir face au Panathinaïkos et a concédé une défaite (1-0) lors du match aller du 3e tour préliminaire de la ligue des champions. Le club phocéen a fini la rencontre à 10 contre 11 suite à l’expulsion de Kondogbia (65e). Malgré un recrutement de choix avec les arrivées successives de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye pour 49 millions d’euros, les joueurs de Marcelino n’ont guère convaincu et rien montré d’encourageant.

« Forcément au mois d’août tu en payes le prix »

A LIRE AUSSI: OM – Riolo ne comprend pas un choix de Marcelino !

C’est terminé ! Défaite 1-0 des Marseillais face au Panathinaïkos… #PANAOM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 9, 2023

L’ancien gardien olympien, Jérôme Alonzo, a remis en question le mercato réalisé par Pablo Longoria: « Il faudrait peut-être arrêter de trouver ça génial quand Pablo Longoria décide de renouveler la moitié de l’équipe. Forcément au moins d’août tu en payes le prix. Tu ne peux pas changer 6 joueurs, le coach, et gagner 3-0, on n’est pas sur Fifa ».

Pour le portier passé par l’OM, « c’est compliqué de tirer un enseignement tactique de cette rencontre car l’équipe n’a rien produit« . « Je n’ai pas vu grand-chose. Quand Igor Tudor était arrivé, on a tous vu ce qu’il voulait faire. Avec Jorge Sampaoli, pareil, on voyait le truc tout de suite. Mais il y a assez peu de coachs comme ça, et Marcelino n’en fait pas partie. On voit où il veut aller quand on écouté ses discours, mais sur le terrain on ne voit pas encore », a souligné Jérome Alonzo dans les colonnes de l’Équipe.