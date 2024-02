Pape Gueye proche de départ ? La mise au point de Riolo sur la Vente OM et les détails du transfert de Vitinha… Les 3 infos OM de ce jeudi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Pape Gueye proche de départ, la mise au point de Riolo et les détails du transfert de Vitinha !

Départ dans les prochaines heures pour Gueye ?

Alors que Pablo Longoria s’est exprimé sur la situation de Pape Gueye dont le contrat se termine dans 6 mois, le milieu de terrain aurait une possibilité de quitter Marseille cette semaine…

En effet selon le média mercato italien TuttoMercatWeb, « Le milieu de terrain franco-sénégalais Pape Gueye pourrait s’envoler pour la Turquie cette semaine. Son contrat avec l’Olympique de Marseille expirant et pratiquement jamais utilisé en première partie de saison, Gueye est en négociations avec Fenerbahce et a d’excellentes chances de s’envoler pour Istanbul dans les prochaines heures. En Turquie, le marché des transferts hivernal est toujours ouvert et le sera jusqu’au 9 février. »

Cependant, le président marseillais Pablo Longoria avait refroidi cette piste en conférence de presse, hier.

#Longoria sur le Mercato : « Il y a des marchés ouverts encore. On n’a rien reçu pour Pape Gueye, même pas en Turquie » #ConfOM #OM pic.twitter.com/OmBGyOPCRg — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 7, 2024

La mise au point de Riolo

Les rumeurs autour de la Vente OM par Franck McCourt durent depuis plus de 3 ans. Sur RMC, Daniel Riolo est revenu sur les propos de Didier Poulmaire, il estime que rien n’a changé !

Dans l’After sur RMC, le journaliste Daniel Riolo a évoqué les rumeurs autour de la vente de l’OM. « Poulmaire n’a rien dit, on sait que l’OM est à vendre mais qu’il n’y a pas réellement d’acheteur et que McCourt demande trop d’argent. Cela fait des mois qu’on le dit, il vaut mieux appeler Poulmaire pour parler triathlon. »

Il y a toujours du bruit — Poulmaire

Dans Rothen s’enflamme sur RMC, Didier Poulmaire, qui a conseillé Frank McCourt lors du rachat de l’OM en 2016, a été interrogé sur un possible rachat de l’OM . « On me sonde, oui. Je suis soumis au secret professionnel, donc je ne peux malheureusement pas vous en parler… Il y a toujours du bruit ». A lâché l’avocat qui avait participé au rachat de l’OM par McCourt, il assure cependant ne pas être plus sollicité que d’habitude par rapport à l’OM.

🎙️ Me. Poulmaire, avocat à l’origine de l’arrivée de McCourt à l’OM : « Oui, on me sonde pour un rachat de l’OM. » #RMCLive pic.twitter.com/ewD8HUwdqC — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) February 7, 2024

De nouveaux détails sur le départ de Vitinha !

L’Olympique de Marseille a fait partir en prêt avec option d’achat l’attaquant portugais Vitinha. L’ancien joueur de Braga rejoint Malinovskyi au Genoa et va tenter de s’y imposer pour gagner du temps de jeu. Son option d’achat est bien fixée à 25M€ comme le rappelle la Gazzetta ce jeudi. Le journal italien explique que le club espèrerait réellement lever cette option en fin de saison et prendra au sérieux ce dossier.

Seulement, le Portugais devra prouver qu’il vaut réellement ce prix par ses prestations. A Marseille, la somme de son transfert lui a souvent été reprochée puisque justement elle n’était pas en adéquation avec ce qu’il proposait sur le terrain. Vitinha va devoir être efficace devant le but et se battre pour gagner sa place dans le club de Serie A.