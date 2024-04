Pape Gueye revient sur sa décision ? Alexis Sanchez a pris une grande décision, le coup de bluff tenté par l’Atalanta ? Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce lundi: Pape Gueye revient sur sa décision ? Alexis Sanchez a pris une grande décision. Le coup de bluff tenté par l’Atalanta ?

L’Olympique de Marseille pourrait finalement conserver Pape Gueye? C’est en tout cas ce qu’a affirmé Pape Gueye en zone mixte après le match face au RC Lens.

Ce dimanche, Pape Gueye a gagné des points face au RC Lens avec l’OM. Le milieu de terrain a offert la victoire à son équipe en fin de rencontre après l’égalisation des Nordistes. En zone mixte, le Sénégalais n’a pas caché qu’il y avait encore une possibilité pour qu’il reste malgré les récentes informations.

« Cela va dépendre de beaucoup de choses. La priorité c’est mon temps de jeu et que l’on me respecte en tant que joueur important. Et si j’ai ça, il n’y a pas de problème, je resterais », a déclaré le principal intéressé en zone mixte.

🇸🇳 Pape Gueye sur son avenir: « Cela va dépendre de beaucoup de choses. La priorité c’est mon temps de jeu et que l’on me respecte en tant que joueur important. Et si j’ai ça, il n’y a pas de problème, je resterais. » #OMRCL #OM #TeamOM pic.twitter.com/2b5qrRirCu

Pape Gueye, dont le contrat se termine en juin prochain, devrait quitter l’OM. Selon Fútbol Fantasy, le milieu de 25 ans aurait accepté l’offre de Villarreal. Le Sénégalais signerait un bail de 4 saisons, plus une année en option.Le media espagnol ajoute que Marcelino jouerait les premiers rôles dans cette transaction. L’ancien entraîneur marseillais avait fait du joueur la priorité pour se renforcer au milieu de terrain en vue de la prochaine saison.

Mis au placard par l’OM après avoir refusé de prolonger, Gueye avait été courtisé cet hiver par Cadix et Séville, intéressé par un éventuel retour du champion d’Afrique 2021. Il était finalement resté à Marseille et a même bénéficié de la venue de Jean-Louis Gasset pour retrouver du temps de jeu. «J’ai parlé avec la direction. Si vous me donnez une mission, j’aimerais avoir tous les atouts. C’est un joueur que j’apprécie beaucoup», vantait le technicien français lors de son arrivée.

L’Olympique de Marseille n’a pas continué l’aventure avec Alexis Sanchez la saison dernière. L’attaquant chilien est retourné à l’Inter Milan mais a déjà pris une grande décision !

Le feuilleton du retour d’Alexis Sanchez relancé dès cet été? C’est fort probable avec l’information que vient de partager Fabrizio Romano ! Selon le journaliste, l’ancien attaquant de l’OM aurait pris la décision de quitter l’Inter Milan à l’issue de la saison. Il n’avait signé que pour une saison dans le club italien et sera donc libre de tout contrat.

A LIRE AUSSI : OM : Malgré ses buts, Aubameyang n’arrive pas à convaincre Stéphane Guy

🚨🇨🇱 Alexis Sanchez will leave Inter as free agent at the end of the current season as expected, ready to try new chapter in the summer.

Stefano Sensi will also leave Inter on free transfer after #LCFC deal collapsed on January Deadline Day. pic.twitter.com/OpRmh7fkAA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 29, 2024