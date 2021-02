Pas de moyens pour Sampaoli ? Un nouveau commissaire aux comptes et Amavi, la tuile… Les 3 infos OM de ce jeudi

Tous les soirs à 20h30, FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce jeudi, Sampaoli déjà averti qu’il n’aura pas de moyens cet été, l’OM change de commissaire aux comptes et Amavi se blesse à la cuisse…

PAS DE GROS MOYENS POUR SAMPAOLI

L’Olympique de Marseille est proche d’officialiser la venue de Jorge Sampaoli selon plusieurs médias. Le coach argentin devrait débarquer avec ses adjoints dès cette semaine et pourrait être sur le banc lors des 16e de finale de Coupe de France.

Sampaoli viendra dans un OM en crise et surtout avec des joueurs en fin de contrat en juin prochain. UOL Esporte explique ce mercredi que Pablo Longoria a discuté avec l’Argentin à ce sujet. En effet, Thauvin, Germain, Khaoui ou encore Amavi n’ont pas prolongé et devraient quitter le club dès la fin de saison.

Avec les difficultés financières de l’OM, le mercato estival 2021 devrait être calme niveau dépense. Le directeur sportif espagnol aurait prévenu Sampaoli qu’il n’aurait pas de gros moyens pour améliorer son effectif. Ce dernier aurait cependant déjà penser à tout cela en observant les derniers matchs des Marseillais. Il imaginerait même des reconversions de postes pour certains.

TGS France Audit nouveau Commissaire aux comptes de l’OM

Info FCMarseille, l’OM a publié un changement daté du 19 février dernier. Comme le précise notre journaliste Mourad Aerts qui a partagé cette information : « Faites-en ce que vous en voulez mais l’OM vient de changer de Commissaire aux comptes. Ça peut être un truc complètement anodin (ça arrive relativement fréquemment dans la vie des entreprises) mais vu le contexte, nul doute que ça peut faire beaucoup parler… » TGS France Audit a remplacé donc le cabinet Deloitte et associés le 17 décembre dernier…

Blessé à la cuisse, Amavi de nouveau absent !

Enfin de retour après plusieurs semaines d’absence, Jordan Amavi s’est de nouveau blessé. Il ne pourra pas être aligné face à Lyon…

Selon les informations communiquées par L’Équipe, Jordan Amavi s’est blessé à la cuisse. Cependant le latéral gauche ne devrait être éloigné des terrains que pendant quelques jours. Pour rappel, Amavi s’était blessé au mollet en décembre dernier et venait juste de reprendre avec le groupe, jouant même quelques minutes en fin de match face à Nantes et Nice. L’ancien niçois n’a participé qu’à 11 matchs de Ligue 1 et 5 rencontres de Ligue des Champions cette saison. Il sera libre en juin et ne devrait pas prolonger avec l’OM. Yuto Nagatomo sera donc aligné côté gauche face à Lyon ce dimanche…