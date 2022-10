Pas de recrutement cet hiver ? Sanchez avenir marseillais ? Et les fumigènes pour le spectacle… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme tous les soirs FCM vous propose de suivre les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Friio affirme que l’OM ne recrutera pas lors du mercato de janvier alors que Tavares n’a pas de doublure, Sanchez jusqu’en 2024 ? Et Cataldo affirme que Longoria comprend l’intérêt des fumigènes utilisés pour le spectacle.

Pas de recrue cet hiver dixit Friio

Globalement, la majorité des postes sont doublés dans l’effectif d’Igor Tudor. A l’exception de celui de piston gauche, Nuno Tavares est le titulaire indiscutable, mais Sead Kolasinac est bien plus à l’aise comme axial gauche dans la défense à trois. Pour autant, l’OM n’envisage de pas d’opérer à une correction en janvier prochain lors du prochain mercato huivernal. C’est David Friio, directeur technique du club olympien, qui l’a expliquait au micro de RMC Sport mardi soir avant la réception du Sporting Lisbonne au Vélodrome.

« Est-ce qu’il va falloir renforcer cet effectif en termes de qualité cet hiver ? Honnêtement non, je pense que le travail a été fait cet été et bien fait. Le groupe s’est gelé très rapidement avec un nouvel entraîneur également. On l’a vu en Ligue 1 ça suffit. L’ambiance est fantastique, ce sont des joueurs qui vivent bien ensemble. Il y a un socle de l’année dernière qui fonctionnait bien, il y a des joueurs qui sont arrivées et amènent de l’expérience, de la maturité. Alexis Sanchez, Eric Bailly, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss, ce sont des joueurs qui sont étudiés pour leur capacité à s’intégrer dans un groupe ». David Friio – source : RMC Sport (04/10/2022)

Le plus important pour moi, c’est de parler des profils de joueurs

« On doit toujours évaluer un mercato au mois de juin, à l’issue de la saison, comme l’an dernier. Je n’aime pas faire des jugements en cours de saison. Le plus important pour moi, c’est de parler des profils de joueurs. Un recrutement ne peut jamais être parfait : on peut toujours se tromper. Mais lorsqu’il est basé sur les profils, on sait que l’adaptation va être plus rapide. On ne recherche pas les noms, on recherche les caractéristiques pour développer un type de football particulier ». Pablo Longoria – source : La Provence (02/10/2022),

Sanchez, une année de plus à l’OM?

Son arrivée avait créé la surprise générale ! Pourtant, Alexis Sanchez est bien là, à l’Olympique de Marseille et semble avoir retrouvé des jambes et du rythme après des saisons compliquées à Manchester United et l’Inter Milan.

L’attaquant chilien est venu à Marseille avec de nouvelles intentions et a montré tout l’étendu de son talent depuis le début de la saison. Déjà buteur à plusieurs reprises en Ligue 1, il a trouvé le chemin des filets ce mardi soir face au Sporting en profitant d’une relance totalement ratée d’Adan. Un but plein d’opportunisme et de grinta ce qui caractérise bien le début de saison du Chilien.

L’ancien joueur d’Arsenal n’a signé que pour une saison à l’OM comme l’avait expliqué Pablo Longoria lors de sa conférence de presse de présentation. Cependant, il aurait dans son contrat une année en option ! Celle-ci pourra être actionnée s’il réalise une bonne saison avec l’équipe marseillaise. Avec les dix premiers matchs en Ligue 1 et les trois de Ligue des Champions déjà disputés, la tendance semble se confirmer… Si l’international chilien reste à ce niveau, il se pourrait que l’on profite de son talent au Vélodrome une saison de plus !

Casoni a adoré le match de Sanchez

Alexis Sanchez a été titulaire face au Sporting ce mardi soir en Ligue des Champions. Le Chilien a livré une belle performance qui a notamment marqué Bernard Casoni, interrogé par L’Equipe.

« Adan a donné l’opportunité à l’OM de revenir, oui. Après il fallait savoir en tirer les bénéfices. Un gars comme Alexis Sanchez, c’est le très, très haut niveau. Il ne lâche jamais rien et la Ligue des champions, c’est ça. Il ne renonce pas, il est présent sur chaque action. En allant presser le gardien, il se prend un défenseur, mais il continue sa course. A la 86e, Sanchez pressait encore. Il pousse à la faute. S’il ne fait pas ce pressing que d’autres ne font pas, Adan ne fait pas son erreur. Et derrière on ne sait pas ce qu’il se passe. Car cette bourde après cette pression de Sanchez change tout, le gardien perd confiance, sa défense aussi. Tout se retourne, car le gars n’est pas résigné, il est allé chercher le but, il y a cru. Et il a remis l’OM dans le match. Sur ce qu’il contre, c’est vraiment la meilleure recrue de l’été. À la 86e minute, il pressait encore ! » Bernard Casoni – Source : L’Equipe (05/10/22)

Longoria il comprend ça, il est ouvert à l’utilisation du fumigènes

Invité dans l’émission Débat Foot Marseille, Christian Cataldo, président des Dodgers, a participé à ces rencontres avec les dirigeants olympiens. Selon lui, au sujet des violences au stade, direction et groupes sont catégoriques : les jets de fumigènes, tirs de mortiers et autres comportements violents n’ont pas leur place dans l’enceinte du Vélodrome.

Cependant, l’utilisation de fumigènes au Vélodrome pour le spectacle par les groupes de supporters est comprise par la direction Longoria qui paye des amendes, comme l’explique Christian Cataldo.

« Si c'est fait, on peut peut-être tomber d'accord. L'OM savent qu'ils vont prendre des amendes mais ça fait partie du jeu… Tu veux un stade bouillant ? Tu veux du spectacle ? Tu veux des beaux tifos ? Les fumigènes font partie des tifos, c'est comme ça, c'est dans la culture des supporters. Après le fumigène peut être employé de manière organisée, bien employé et c'est encore plus beau quand c'est bien fait. Longoria il comprend ça, il est ouvert à ça, ça peut se faire mais pas en Coupe d'Europe : en ce moment on est au taquet il faut arrêter. » Christian Cataldo – FC Marseille (03/10/2022)

