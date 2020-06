Pas d’offre pour Niang, un piste s’éloigne et l’hésitation de Lopez… Les 3 infos OM de ce lundi !

RMC dément une offre pour Niang, de la concurrence pour un joueur de L2, et Lopez hésite… Les 3 infos OM de ce lundi !

Mercato : Finalement, aucune offre de l’OM pour Niang?

Le journaliste de RMC Sport Mohamed Bouhafsi a publié un tweet ce dimanche pour démentir l’information de Canal + concernant un accord entre Rennes et l’OM pour M’Baye Niang. Selon sa source, il n’y a même pas de discussion.

Canal + affirmait plus tôt dans la soirée de ce dimanche que le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille avaient trouvé un accord concernant le transfert de M’Baye Niang… Une somme de 20 millions d’euros était même évoquée.

Aucune offre de l’ OM pour Niang . Même pas un appel

Plus tard dans la soirée, Mohamed Bouhafsi, journaliste pour RMC Sport a publié un tweet sur ce dossier. Selon sa source qui est un proche du Stade Rennais, il n’y a aucune offre du club marseillais pour l’international sénégalais !

« Source proche Stade Rennais : « Aucune offre de l’#OM pour #Niang. Même pas un appel. Des discussions avec d’autres clubs mais même pas un signal de l’OM ». Oui le joueur veut aller à l’OM mais pour l’instant les 2 clubs discutent même pas » »

Source proche Stade Rennais « Aucune offre de l’#OM pour #Niang. Même pas un appel. Des discussions avec d’autres clubs mais même pas un signal de l’OM ». Oui le joueur veut aller à l’OM mais pour l’instant les 2 clubs discutent même pas. #RMCsport — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) June 7, 2020

Mercato : L’OM doublé par un autre club de Ligue 1 pour ce dribbleur de 21 ans ?

Le mercato franco-français a ouvert ce lundi. L’OM pourrait tenter de s’offrir de jeunes talents de Ligue 2, mais la concurrence est forte…

Le 14 mars dernier, l’Equipe expliquait que les recruteurs marseillais avaient coché le nom d’un jeune ailier très dribbleur. Stéphane Diarra a déjà été sollicité « par des clubs anglais et écossais cet hiver, l’ex-Rennais privilégie, en l’état, la France. Lille, Lorient et Marseille ont pris des renseignements. » Stéphane Diarra est un dribbleur de 21 ans. Le franco-ivoirien formé à Evian TG, passé par la réserve de Rennes, a rejoint le Mans définitivement l’été dernier. Ce dernier a marqué 4 buts et donné 4 passes décisives en 28 matches toutes compétitions confondues cette saison. Il ne devrait pas rester en Ligue 2, mais l’OM serait devancé dans ce dossier…

Lorient accélère pour Diarra ?

Ce lundi, alors que le mercato franco-français est ouvert, le quotidien sportif publie un article sur les jeunes talents de Ligue 2 sollicité en Ligue 1. Stéphane Diarra en fait partie, l’ailier de 21 ans ne sera pas bradé par le Mans (rétrogradé en National). Si l’OM s’était renseigné cet hiver, le promu Lorient aurait déjà fait une première offre (de 2M€?). Reste que le Mans en attend un plus gros montant (7M€?) car Rennes dispose de 50% sur la revente du joueur… A suivre.

#Lorient🇫🇷 a jeté son dévolu sur l’ailier Franco Ivoirien du #Le_Mans🇫🇷, #Stephane_Diarra🇫🇷🇨🇮 et a fait sa première offre inférieure à 2 millions d’euros. Cette offre a été refusée par les dirigeants manceaux.@LEMANSFC @FCLorient @LKsportif pic.twitter.com/EJB2ShPPRl — Foot d’Afrique (@FootdAfrique1) June 7, 2020

Mercato OM : Plus compliqué que prévu pour Lopez ?

Le contrat de Maxime Lopez expirera en 2021. Le milieu de terrain de l’OM pourrait donc quitter le club marseillais cet été. L’intérêt du FC Séville est réel, même si d’autres joueurs sont ciblés à son poste.

Maxime López est bien dans la « short list » du directeur sportif du FC Seville, Monchi. Le milieu de terrain de l’OM sera libre en juin 2021 tout, comme Amavi, Mandanda, Thauvin ou encore Germain et Mitroglou. Il ne sera donc pas retenu par les dirigeants marseillais en cas d’offre.

D’après les informations du média La Razon, le FC Séville aurait toutefois plusieurs options pour remplacer Ever Banega, annoncé sur le départ. Le club espagnol viserait également Borja Valero (Inter Milan), Marcelo Brozovic (Inter Milan), ou encore José Campana (Levante).

nous avons besoin de Lopez pour la Ligue des Champions — Alvaro

En avril dernier, le défenseur de l’OM Alvaro Gonzalez avait évoqué son envie de voir rester Maxime Lopez à Marseille…

« Ici, nous en avons besoin pour la Ligue des Champions, la saison prochaine. Il est jeune, mais il a beaucoup de qualités. Il voit très bien le football et est intelligent avec le ballon. Il a 22 ans et encore beaucoup de choses à améliorer, mais il a une marge. » Alvaro Gonzalez – Source: Estadio Deportivo