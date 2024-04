Pas d’OM, de PSG ni de Monaco ce weekend… quel est le programme TV de Ligue 1 ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Du repos pour les marseillais, lillois et parisiens avant leur match retour ! Encore engagé dans une compétition européenne, les 3 clubs ont pu voir leur match de championnat du week-end décalé au mercredi 24 avril.

Pas de match pour l’OM, le LOSC et le PSG ce week-end, c’est la décision prise par la Ligue pour donner plus de repos et donc plus de chances de qualification en demi finale de Coupe d’Europe pour les 3 clubs français encore engagés. En effet, les matchs de ces 3 équipes se dérouleront le mercredi suivant, le 24 avril. Paris ira à Lorient et Lille à Monaco et joueront à 19 heures alors que l’OM recevra Nice à 21 heures. Prime Video diffusera les 2 matchs de 19 heures alors que Canal + Sport 360 et Canal+ Foot diffuseront l’OM. Le prochaine rencontre de Ligue 1 pour les phocéens sera donc le déplacement à Toulouse le dimanche 21 avril.

La programmation TV de la 29e journée de Ligue 1 :

Vendredi 12 avril 2024 à 21h00 sur Prime Video

FC Metz – RC Lens

Samedi 13 avril 2024 à 17h00 sur Prime Video

RC Strasbourg Alsace – Stade de Reims

Samedi 13 avril 2024 à 21h00 sur Canal+ Sport 360 et Canal+ Foot

Stade Rennais FC – Toulouse FC

Dimanche 14 avril 2024 à 13h00 sur Prime Video

Havre AC – FC Nantes

Dimanche 14 avril 2024 à 15h00 sur Prime Video

Clermont Foot 63 – Montpellier Hérault SC

Dimanche 14 avril 2024 à 20h45 sur Prime Video

Olympique Lyonnais – Stade Brestois 29

puis 10 jours plus tard…

Mercredi 24 avril 2024 à 19h00 sur Prime Video

FC Lorient – Paris Saint-Germain

AS Monaco – LOSC Lille

Mercredi 24 avril 2024 à 21h00 sur Canal + Sport 360 et Canal+ Foot

Olympique de Marseille – OGC Nice

« Je pense que lorsque nous nous qualifierons la semaine prochaine »

Mais le prochain match toutes compétitions confondues c’est bien le match retour contre Benfica ! Après la défaite 2-1 à l’aller, les marseillais doivent se rattraper ce jeudi 18 avril au Vélodrome. Et s’ils manquaient de motivation, l’entraîneur portugais leur en donne lui-même en estimant la qualification comme déjà acquise.

« Mais c’est comme ça, ce n’est pas toujours facile pour nos joueurs, mais ce n’est pas nouveau. Je parle beaucoup, par exemple avec Luisão (ancien joueur et dirigeant), il me dit que ça a toujours été comme ça. Ce n’est donc pas nouveau. C’est toujours comme ça, certaines personnes ne sont jamais satisfaites des performances des joueurs. Mais beaucoup de gens sont aussi très heureux. Et je pense que lorsque nous nous qualifierons la semaine prochaine (match retour jeudi, 21 heures, à Marseille), nous aurons également un stade plein en demi-finale. »