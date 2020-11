Passi : « On était dans un groupe plus fort, mais on avait aussi peut être une équipe plus forte… »

Invité dans notre émission Débat Foot Marseille ce lundi, l’ancien entraineur de l’OM, Franck Passi a donné son avis concernant le triste parcours de l’OM cette saison en Ligue des Champions.

L’Olympique de Marseille s’est incliné trois fois en autant de rencontres en Ligue Champions cette année. Franck Passi invité du DFM ce lundi est revenu sur le parcours en Europe en faisant la comparaison avec la saison 2013-2014 quand il était l’adjoint d’Elie Baup…

On avait une équipe plus forte – franck passi

« On avait peut-être une équipe plus forte, il y avait encore Valbuena, Gignac, Ayew, on avait des jeunes de grande qualité. Mais comme ils étaient jeunes c’est peut-être pour ça qu’on a eu du mal. Mais avec Steve Mandanda, Nicolas Nkoulou et Rod Fanni il y avaient du lourd. Il me semble que c’est un petit peu la même chose. Le premier match contre Arsenal quand Fanni frappe sur le poteau on peut gagner ce match et avoir la confiance pour le match face à Dortmund. Là en se sentant plus petit que les autres on a perdu le premier match et ça s’est enchaîné. Mais, il est clair que Porto reste un gros d’Europe, même s’ils sont en construction, ils ont de l’expérience en Europe. Manchester City on en parle pas. Il reste que l’Olympiakos pour éventuellement se qualifier en Europa League… »

Franck Passi – Source : DFM (16/11/2020)