Pau Lopez s’envole, un Olímpico presque vide, et Longoria recale un ailier… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme tous les soirs à 20h10, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce mardi: Pau Lopez devance Mandanda, un Olimpico clairsemé, et Castillejo recalé…

OM: Mauvaise nouvelle pour Mandanda ?

L’éviction de Mandanda du onze titulaire de l’OM ne plait pas à quelques consultants et supporters. Ce choix de Jorge Sampaoli devrait pourtant s’affirmer dans les prochains matchs…

L’arrivée de Pau Lopez au poste de titulaire dans le onze de Jorge Sampaoli a quelque peu bousculé la fin de carrière de Steve Mandanda. Et d’après l’Equipe, l’ancien portier de l’AS Romas est considéré comme le numéro 1 de l’OM dans la hiérarchie et devrait donc être aligné d’entrée face à la Lazio ce jeudi.

En conférence de presse, le coach argentin a expliqué pourquoi il a dû faire ce choix.

« Pau Lopez est arrivé blessé. C’était compliqué pour lui, à un poste où Mandanda avait une sorte d’exclusivité. Steve, face à cette obligation de résultat, et après cette année passée très stressante, on a pensé qu’il fallait qu’il arrête un petit peu, ça commençait à toucher un peu ses prestations. Pau Lopez est très bien aujourd’hui, Steve Mandanda aussi, cela donne une concurrence saine. Quand on retrouvera le vrai Steve Mandanda, il redeviendra un pilier de cette équipe. Et quand les deux seront à leur meilleur niveau, ce sera à moi de prendre la bonne décision » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (15/10/21)

Lazio : Un stade Olimpico presque vide face à l’OM ?

Ce jeudi, l’Olympique de Marseille joue un match très important en Europa League, face à la Lazio. Les joueurs marseillais vont se déplacer à Rome, mais sans leurs supporters…

Interdit de déplacement, les supporters olympiens vont devoir rester sur Marseille. En plus de cette mesure, la vente de billet aux résidents français est interdite, les autorités italiennes ont pris toutes les précautions afin d’éviter des potentiels incidents. Programmé à 18h45 en semaine, le match ne va pas attirer grand nombre à l’Olimpico, stade de la capitale italienne. En effet, d’après le journaliste Thierry Cros, seulement 3600 billets se sont vendus pour l’instant… Pas vraiment une ambiance Coupe d’Europe.

La victoire face au favori du groupe, sera néanmoins nécessaire pour continuer à espèrer dans cette compétition européenne.

Interdiction de déplacement pour les sups #teamOM, interdiction de vente de billet aux résidents en #France, match à 18h45 un jeudi, des prix vraiment élevés … résultat, seulement 3600 billets vendus pour #Lazio #OM … ca va sonner creux 😉

cc @LaProvenceSport @FCMarseille — Thierry Cros (@tcros) October 19, 2021

A noter que le déplacement à Galatasaray devrait lui aussi être interdit, ainsi que la venue des Parisiens pour le Classico du 24 octobre prochain. Une demande est aussi en cours pour empêcher que des supporters russes du Lokomotiv Moscou viennent à Marseille, le 9 décembre prochain…

Déjà privés de déplacements jusqu’à la fin de l’année en Ligue 1, c’est un immense coup dur pour les supporters de l’Olympique de Marseille.

OM Mercato: Longoria a refusé cet ailier espagnol ?

Annoncé sur le départ cet été, Boubacar Kamara est finalement resté à l’Olympique de Marseille. Il aurait pourtant pu rejoindre le Milan en échange d’un ailier espagnol..

Courtisé par de nombreux clubs européens lors du mercato estival, tels Chelsea ou encore le Napoli, Bouba Kamara est finalement resté à l’Olympique de Marseille. Toutefois, le milieu défensif de l’OM n’a toujours pas prolongé avec le club. Il est lié au club olympien jusqu’en juin prochain. Cet été, le Milan aurait proposé de l’échanger avec Samuel Castillejo d’après Calcio Mercato, mais le profil de l’Espagnol n’intéressait pas Pablo Longoria. Cependant, le natif de Marseille pourrait rejoindre le Milan dès cet hiver si Franck Kessie était amené à rejoindre le PSG.

Milan a proposé Castillejo pour obtenir Kamara ?

Un accord sur le contrat avec Kamara serait même déjà trouvé… A voir si le Marseillais prolonge ou non afin de faire gagner à son club formateur une indemnité de transfert. Buteur ce dimanche face au FC Lorient, il fait un grand bien à l’Olympique de Marseille lorsqu’il débute la rencontre cette saison. Ce serait un vrai coup dur de le voir quitter l’OM cet hiver…

Kamara porte l’OM

Comme le précise le compte Stats du foot, le club marseillais n’a gagné qu’un seul de ces 18 derniers matches en compétition officiel quand Kamara n’est pas là. Le club olympien a compilé 9 matches nuls et 8 défaites quand son milieu ou défenseur central n’est pas là. Un chiffre qui montre l’importance de Kamara dans l’équilibre de l’équipe…