Payet évoque son avenir et son altercation avec Eyraud… Le président rennais calme les envies de Niang… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos qui ont animé l'actu du jour ! Au menu : Payet évoque son avenir et son altercation avec Eyraud… Le président rennais calme les envies de Niang…

OM : Dimitri Payet revient sur son altercation avec Eyraud !

Dans un entretien accordé au Journal de l’Île de la Réunion, Dimitri Payet s’est confié sur son altercation avec Eyraud.

Ce dimanche, Dimitri Payet s’est exprimé dans le Journal de l’Île de la Réunion. Le natif de Saint-Pierre a notamment été questionné sur sa relation avec Jacques-Henri Eyraud qui, selon les informations de L’Equipe, aurait explosé en 2019.

« Eyraud vient saluer les joueurs dans le vestiaire et s’étonne du l’atmosphère glaciale qui y règne. Il est ainsi repris de volée devant tout le monde par Dimitri Payet. Ce dernier lui aurait fait comprendre qu’il n’était plus indispensable dans le vestiaire marseillais. La raison ? Les primes de victoires, gelées à la fin de l’été »

Source : L’Equipe

En réaction à cette anecdote publiée au début du mois de mai, Dimitri Payet met les choses au clair : il n’a jamais parlé ainsi à son président.

« Cette histoire me fait beaucoup sourire. Qui suis-je pour interdire l’accès au vestiaire de mon président ? Toutes nos discussions se font dans le respect. Nous ne sommes pas constamment d’accord, mais on trouve toujours des solutions pour faire avancer les choses »

Dimitri Payet – Source : JIR

Dimitri Payet n’a pas perdu son franc-parler ! https://t.co/DkevBiBieQ — Foot Mercato (@footmercato) May 31, 2020

Mercato OM : Dimitri Payet se livre sur son avenir !

Dans un entretien accordé au Journal de l’Île de la Réunion, Dimitri Payet s’est confié sur son avenir. Le numéro 10 compte bien rester à Marseille !

Ce dimanche, Dimitri Payet s’est exprimé dans le Journal de l’Île de la Réunion. Le natif de Saint-Pierre a notamment été questionné sur son avenir et donc ce qu’il comptait faire la saison prochaine…

J’ai envie de continuer. Je pousserai au max pour l’OM — PAYET

Après des rumeurs évoquant la possibilité qu’Eyraud lui trouve une porte de sortie en Premier League, Payet a tenu à clarifier la situation : il restera à Marseille.

« Quand on a fait la Premier League, on peut dire qu’il y a l’Espagne, le Barça ! Sans dénigrer les autres équipes de la Liga, c’est là qu’il faut jouer. Ce n’est pas pour autant que j’ai envie de découvrir un autre championnat. Lorsque je suis revenu à l’OM, j’ai dit que l’histoire recommençait. Elle est belle. J’ai envie de continuer, tant que je pourrais tellement je me sens bien dans ma tête et dans mes jambes. Je pousserai au max pour l’OM »

Dimitri Payet – Source : JIR

Mercato OM : Le président de Rennes réagit aux envies de Niang !

Récemment, le nom de M’Baye Niang a été lié à l’Olympique de Marseille. L’attaquant, qui avait affiché son envie de signer à l’OM, s’est un peu fait calmer par son président…

Il y a quelques semaines, M’Baye Niang s’est exprimé sur l’intérêt de l’Olympique de Marseille. Ce dernier, très intéressé à l’idée de porter les couleurs de l’OM, était même prêt à faire un effort. « Si j’ai le projet sportif comme je l’ai eu à Rennes, pour moi baisser un peu mon salaire ne me dérange pas, parce que je vais prendre du plaisir »

On n’a reçu aucune offre, il n’y a aucun contact — Holveck

Après ces déclarations, le président rennais Nicolas Holveck s’est exprimé au micro de RTL ce samedi. Le dirigeant a souhaité mettre les choses au clair concernant l’avenir de son joueur.

A LIRE AUSSI : Ligue 1 : Relations, politiques… Comment Eyraud a réussi à faire tomber Aulas !« J’ai vu les déclarations de Niang sur Marseille. Je comprends son envie. Mais il est bien à Rennes aussi. On n’a reçu aucune offre, il n’y a aucun contact. »

Nicolas Holveck – Source : RTL