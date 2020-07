Payet régale à l’entraînement, une possible suspension pour Pape Gueye, un autre club sur cet attaquant pisté… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au menu aujourd’hui : Payet régale à l’entraînement, une possible suspension pour Pape Gueye et un autre club de Ligue 1 sur cet attaquant pisté…

OM : Double contact, but… Payet régale à l’entraînement !

Les olympiens sont actuellement en stage à Faro au Portugal où ils se préparent pour la saison prochaine. Juste avant son départ pour l’Algarve, Dimitri Payet (33 ans) a prolongé son contrat de deux saisons (soit jusqu’en 2024) avec une baisse significative de son salaire. Le meneur de jeu de l’OM va ainsi pouvoir finir sa carrière à Marseille comme il le désirait.

Certainement libéré des questions incessantes autour de son salaire et de son avenir, Dimitri Payet régale visiblement déjà à l’entraînement. En témoigne ce très joli but à l’entrainement à voir ne images ci-dessous :

MERCATO OM : LE SCÉNARIO D’UNE SUSPENSION DE GUEYE PAS À EXCLURE ?

Le journaliste Manu Lonjon a évoqué ce dossier dans son live Twich. Il explique que Watford ne compte pas en rester là et que l’OM, mais surtout Pape Gueye risquent des sanctions. Il compare ce dossier à celui de Saman Ghoddos.

L’attaquant iranien avait rejoint Amiens pour 4M€ en provenance d’Östersunds (D1 suédoise) alors qu’il s’était mis d’accord et avait signé avec Huesca. Le club espagnol avait alors posé une réclamation auprès de la FIFA. L’instance avait condamné son ancien club Östersunds a une interdiction de recrutement au cours des deux prochains mercatos. Ce qui ne sera pas le cas du HAC, vu que Gueye était libre. De plus, Ghoddos et le club suédois avait dû payer une amende de 4 millions d’euros à Huesca. Enfin, et c’est ce qui pourrait concerner Pape Gueye, Saman Ghoddos avait été suspendu pendant 4 mois… Cependant un accord à l’amiable pourrait être trouvé avant.

WATFORD TROUVE QUE L’OM A ÉTÉ EXTRÊMEMENT CAVALIER

« L’OM peut avoir des problèmes avec Watford pour Gueye. Watford va saisir la FIFA pour contester la signature de Gueye à l’OM. Ils demandent des sanctions contre le joueur, mais aussi des sanctions contre l’OM. Gueye était sous contrat avec Watford, le contrat était officiel à la fédération anglaise. Ils veulent des dédommagements. Dans ce dossier Gueye, c’est impossible que l’OM ait raison ! L’OM peut ne pas être condamné, car le joueur a dit qu’il était libre. Mais Watford trouve que l’OM a été extrêmement cavalier. Pour eux, ce passage en force de l’OM est limite inconscient. Gueye, de son côté, a tenté de faire annuler son contrat en disant qu’il y avait des incohérences, et notamment sur le fait qu’il n’avait pas eu la copie de son contrat en français. Mais ce n’est pas obligatoire légalement. En tout cas, il y a des précédents en France. Ghoddos à Amiens, par exemple, il avait été suspendu plusieurs mois. Je ne suis pas trop inquiet pour l’OM, mais plus pour le joueur, car son contrat était valable à Watford ». Manu Lonjon – source : live Twitch (05/07/2020)

Mercato : L’OM, devancé par un autre club de Ligue 1 pour cet attaquant !

Pisté par de nombreux clubs de Ligue 1, Adrian Grbić a choisi : il va s’engager avec le Stade Brestois selon les informations de Mohamed Toubache. L’ancien pensionnaire de Ligue 2 devrait signer un contrat de 5 ans contre un montant de 8 millions d’euros (7+1 bonus). L’OM, une marche trop haute pour Grbić ? Récemment, son nom était cité du côté de l’Olympique de Marseille mais le joueur avait affirmé lui-même que ce serait une erreur à cause de la concurrence. Au Stade Brestois, l’Autrichien devrait avoir le temps de jeu qui lui permettra de participer à l’Euro 2021 avec sa nation. A LIRE AUSSI :Vente OM : « Tout ce qui se fait à Marseille, ça ne donne pas l’impression d’un club qui va être vendu… »