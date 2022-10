Payet sur son 100ème but : « Je suis énormément content, fier ! »

Malgré la défaite de l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet a inscrit hier après-midi contre Ajaccio son centième but en Ligue 1. Il est désormais le seul joueur à avoir inscrit cent but et délivré cent passes décisives dans l’histoire de notre championnat…

Après la rencontre, il s’est exprimé au micro de Canal +.

« Ça fait un moment que je l’attendais ce centième but entre la fin de saison dernière où je me suis blessé à 99 buts et le début de cette saison où je n’avais pas encore marqué. Ça commençait à faire long. Ça a été ce soir, je suis énormément content, fier. Parce que c’est un cap important et ça montre une longévité dans votre carrière. Voilà, je suis le premier à avoir réalisé le « double-double », c’est quelque chose d’important pour moi. Je l’attendais, j’ai eu la chance de le faire ici (au Vélodrome), j’ai eu la chance que ce soit ici avec mes supporters, ma famille. Donc forcément c’est une émotion particulière. » Dimitri Payet – Source : Canal +

Tu ne peux pas considérer comme normal que Dimitri Payet soit devenu un remplaçant

« Et vous parliez de Tudor, là où je l’attends plus, c’est sur son management de certaines individualités. Il a eu des soucis avec Gerson, ça a été compliqué, lui a été boudeur. J’ai pas dit que c’était la faute de Tudor hein ! Mais pas sûr que ça se soit arrangé entre eux même si il a dit qu’il serait titulaire demain (ce soir face à Angers ndlr) donc c’est déjà une manière de lui tendre la main. Comment a t’il réussi à gérer le cas Payet ? Je disais il y a une quinzaine de jours dont il fallait profiter de cette trêve internationale pour crever l’abcès et qu’il n’y ait pas de véritables soucis. Tu ne peux pas considérer que c’est normal que Dimitri Payet soit devenu un remplaçant et que c’est à peine à signaler alors que c’était le leader de Sampaoli la saison passée ». Florent Germain – After-Foot sur RMC – 29/09/2022