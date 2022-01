Petkovic : « Marseille n’a rien volé mais… »

L’OM s’est imposé 1-0 face à Bordeaux faisant tombé une disette de 43 ans. Après ce match, l’entraineur bordelais Vladimir Petkovic a souligné le manque de physique de ses joueurs mais aussi la jeunesse de son groupe…

Vladimir Petkovic s’est exprimé en conférence de presse mettant en avant les problèmes physiques de son effectif en manque de rythme après plusieurs cas de Covid…

J’aimerais revoir l’action du possible penalty sur Pembélé — Petkovic

« Je suis désolé pour l’ambiance, pour les supporters qui nous ont soutenu à notre arrivée au stade, et pour cette série qui s’est brisée ce soir. L’équipe a donné presque le maximum, elle a tout essayé. Il y a eu des moments difficiles et quand le physique n’est pas au rendez-vous, des erreurs peuvent arriver. Nous avons été trop bas en première période, plus haut et davantage proactifs en deuxième. Mais nous n’avons pas réussi à tirer parti de certaines occasions. Marseille n’a rien volé mais j’aimerais revoir l’action du possible penalty sur Pembélé. (…) C’est plus un problème de jeunesse et de physique qui nous a amené à faire des erreurs. Mais on a des bases qui doivent nous permettre de faire mieux. (…) Ce que nous faisons n’est pas suffisant, il faut s’améliorer dans tous les secteurs mais ça reste possible. On peut s’en sortir. » Vladimir Petkovic – source : Conférence de presse / L’Equipe (07/01/2022)