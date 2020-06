Pickeu Head of Football? AVB ne restera pas plus d’une saison, une polémique Eyraud-Macron… Les infos OM de la semaine !

Désormais, tous les week-end, FCM vous proposera les articles qui ont animé la semaine OM ! Au menu ce dimanche : Pickeu, cible prioritaire, AVB se livre sur son avenir et une polémique Eyraud-Macron.

OM : Une polémique Eyraud / Macron ?

A en croire les informations du journaliste du Parisien, Dominique Séverac Jacques-Henri Eyraud aurait milité auprès du président de la République pour un arrêt définitif de la Ligue 1.

Le président de l’OM va-t-il se retrouver au coeur d’une polémique ? D’après les informations de Dominique Séverac, journaliste du Parisien, Jacques-Henri Eyraud aurait eu une conversation Emmanuel Macron pendant la crise Coronavirus et aurait milité auprès de ce dernier pour arrêter définitivement la Ligue 1. C’est ce qu’il a expliqué dans les colonnes du quotidien francilien ce jeudi :

A lire aussi : OM : Aulas veut réclamer 800M€ au gouvernement !

L’Élysée dément également cet entretien

« Avec des pertes estimées à 127 millions d’euros, Eyraud voit en la qualification pour la Ligue des champions une aubaine inespérée après la saison réussie de son club. Le dirigeant militera auprès du président de la République, sans doute déjà convaincu, pour arrêter le championnat. L’Élysée dément également cet entretien. Eyraud représente les gros clubs. Lesquels préfèrent tous, à choisir, commencer la saison 2020-2021 dans les meilleures conditions et le plus tôt possible, que terminer celui en cours », Dominique Séverac – Source : Le Parisien (04/03/2020)

⚽️📞 Emmanuel Macron et Jacques-Henri Eyraud se seraient entretenus juste avant l’annonce de la fin de la saison de Ligue 1 !https://t.co/iWaw8s2KkD — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 3, 2020

Mercato OM : Pickeu, grand favori, fixe des conditions ?

L’OM va devoir vite boucler le recrutement du successeur à l’ancien directeur sportif, Andoni Zubizarreta. Alors que le favori annoncé est l’ancien du SCO, Olivier Pickeu, qui, s’il était choisi, ne débarquerait pas seul…

Même si le mercato estival européen n’a pas encore de dates fixées vu que les autres gros championnats ont repris ou vont rependre, l’OM doit vite se réorganiser pour être efficace. Le recrutement du super directeur sportif est donc la priorité du moment. Le favori pour le poste semble clairement être Olivier Pickeu. L’ancien manager d’Angers, qui a été licencier pour faute grave en avril dernier, correspondrait aux exigences définies par le président Eyraud…

Pickeu veut ramener ses hommes ?

Selon la Provence de ce mardi, Pickeu serait le choix numéro un, mais les discussions se poursuivraient, d’autres candidats (étrangers) pourraient encore être choisis. Le quotidien régional précise que l’ancien manager du SCO aurait comme condition de venir avec ses hommes de confiance et dans plusieurs domaines dont la formation, le scouting… Pour rappel, Andoni Zubizarreta est parti avec son bras droit Albert Valentin. Pickeu pourrait venir avec Axel Lablatinière, ancien responsable de la cellule de recrutement d’Angers, qui est libre depuis son départ du Red Star. A suivre…

Les discussions se poursuivent avec l’ancien manager d’Angers, en pole pour occuper le poste de directeur du football olympien #OM #TeamOM #Pickeu

https://t.co/SmjfIEIRSX — La Provence OM (@OMLaProvence) June 2, 2020

OM : Villas-Boas décrit son plan de carrière sur les 4 prochaines années !

André Villas-Boas va rester une saison de plus à l’Olympique de Marseille. Le coach portugais souhaite s’en aller au terme de son contrat pour ensuite se diriger vers une destination plus exotique.

André Villas-Boas a participé au vote pour les présentielles du FC Porto. L’actuel coach de l’OM a affiché son soutien à Pinto da Costa mais a également évoqué son avenir devant les médias portugais. Il devrait rester une saison de plus à l’Olympique de Marseille avant de quitter la France pour une destination exotique.

je me vois encore entraîneur, un an Marseille — AVB

« Président de Porto? Je ne veux rien anticiper. J’ai dit que ma carrière d’entraîneur porterait sur 15 ans, elle pourrait se terminer en 2024. On verra. Ce que je souhaite le plus c’est du succès pour le FC Porto et la candidature de Pinto da Costa dont j’ai été l’un des premiers signataires. Retour comme coach au FC Porto? Impossible, non. En tout cas ce n’est pas par manque de propositions de Pinto da Costa. Si on prend en compte les 4 ans au cours desquels je me vois encore entraîneur, un an Marseille, une expérience + exotique au Brésil ou au Japon, ce sera difficile »

André Villas-Boas – Source : Propos relayés par Nicolas Vilas