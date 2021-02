Pierre Ménès compte sur OM – PSG pour relancer les droits tv !

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain sera co-diffusée sur les chaînes de Téléfoot et Canal +. La chaîne cryptée a obtenu les droits en codiffusion du classico pour la « modeste » somme de 3 millions d’euros…

A quelques jours de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, Pierre Ménès s’est montré très enthousiaste par la diffusion sur Canal. Pierre Ménès espère que l’audience du Clasico va donner envie à des télévisions d’investir dans le football français. A noter que cette programmation marque aussi le retour du débrief du Canal Football Club pour la soirée.

j’espère que OM-PSG fera une belle audience chez nous – pierre ménès

« Maintenant, tirer des conclusions sur ce match (PSG-Nîmes) alors qu’il manquait sept titulaires me paraît nul et non avenu. On jugera le club de la capitale lors du Classico, qu’on aura le bonheur de vivre sur Canal+ dimanche soir. Un match qui, je l’espère, fera une belle audience chez nous pour, peut-être, redonner envie à tout le monde d’investir à nouveau dans le foot français… » Pierre Ménès – Source : Canal plus (04/02/2021)