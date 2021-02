OM : « Vivement que Milik ait 90 minutes dans les jambes! »

L’OM a ramené un point de son déplacement à Lens (2-2). Voici la note et l’appréciation de la recrue Arek Milik.

L’OM a montré un visage plus agressif lors de la première mi-temps face à Lens. Les marseillais n’ont pas dominé ces 45 premières minutes mais ils ont su être tueurs en marquant deux buts avant la pause. Malgré cette avance, Lens s’est rapidement relancé dans la rencontre, profitant de la passivité défensive de l’OM en tout début de seconde période. Les lensois auraient même pu remporter cette rencontre d’autant que Thauvin a inexplicablement raté la balle du 1-3. Titularisé à la pointe de l’attaque, Milik a été omniprésent. Maladroit en début de match, il est monté en puissance et s’est imposé. il marque un but de renard et aurait donc pu offrir un but à Thauvin. Une belle première titularisation.

la note d’Arek Milik 7/10



Son appréciation

Vivement qu’il ait 90 minutes dans les jambes ! Enfin un vrai attaquant pour l’OM après des années avec Mitroglou, Germain, Benedetto… Milik a pesé offensivement, montré qu’il était doué techniquement malgré son gabarit. Il a montré de l’envie, a attiré les ballons et s’est surtout positionné comme un vrai numéro 9 : dans la surface ! Sur son but, il reprend bien une frappe d’Alvaro tel un renard. L’international polonais s’est illustré dès sa première titularisation… Comme un certain Mitroglou. On lui espère un meilleur passage à Marseille ! Remplacé par Benedetto à la 59e qui n’a absolument rien apporté, si ce n’est valorisé encore plus la performance de Milik.