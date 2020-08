Pierre Ménès dézingue les arbitres et la VAR du match Brest vs OM !

Le 2ème but de l’OM a provoqué une longue interruption de jeu le temps qu’il soit visionné par la VAR. Un fait de jeu désolant pour Pierre Ménès qui a critiqué l’utilisation de la VAR lors de cette rencontre !

Pierre Ménès et les arbitres, une histoire d’amour qui dure ! Sur son blog, le consultant de Canal + a fortement critiqué le temps passé à visionner le 2ème but de Duje Caleta-Car, lors de la victoire du club à Brest :

NOUS DEVANT NOTRE TÉLÉ, ON A TRANCHÉ LE TRUC EN 30 SECONDES — Ménès

« Dimanche, je n’ai donc rien vu à part la victoire plus ou moins convaincante de l’OM à Brest, avec l’ouverture du score de Thauvin sur une frappe détournée et le second but olympien signé Caleta-Car sur un coup-franc de Thauvin, que Monsieur Delerue a mis une plombe à accorder alors qu’il était évident qu’il n’y avait pas hors-jeu. Mais bon, c’est le mystère des arbitres et de la VAR, et surtout de l’exploitation de cet outil. Nous devant notre télé, on a tranché le truc en trente secondes. Eux, il leur a fallu trois minutes. Après ça, les Brestois ont bien réagi en réduisant le score juste avant le repos par Faivre. » Pierre Ménès. Source : Pierrot Footbal Blog- Canal+. 31/08/2020