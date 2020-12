Pierre Ménès juge cet « OM pas au niveau physiquement et inoffensif » et sauve un seul joueur…

L’Olympique de Marseille s’est incliné ce mercredi soir face à Manchester City (3-0) lors du dernier match de la phase de groupe de la Ligue des champions. Le journaliste de Canal + Pierre Ménès a donné son sentiment sur cette rencontre.

Pierre Ménès est revenu sur la défaites de l’Olympique de Marseille face à Manchester City hier soir (3-0). Cette cinquième défaite en six matchs de Ligue des champions cette saison positionne l’OM à la dernière place du classement du groupe C. Les hommes de Villas Boas sont donc éliminés de toute compétition européenne et ne disputeront même pas la Ligue Europa.

« L’OM y a cru pendant une mi-temps. Alors que Porto menait sur le terrain de l’Olympiakos, en tenant le nul à l’Etihad Stadium devant une équipe de City remaniée et peu inspirée, les Olympiens étaient virtuellement qualifiés pour la Ligue Europa à la mi-temps. Seulement, les joueurs de Villas-Boas ont craqué dès la reprise sur un but de Torres. À partir de là, City a confisqué le ballon et Marseille, pas au niveau physiquement et inoffensif devant – Thauvin et Germain ont été inexistants, seul Payet m’a semblé en progrès – a encaissé deux autres buts. L’OM n’a pas été ridicule sur ce match et s’est même procuré quelques occasions mais termine donc son aventure européenne comme il l’avait commencée : avec une défaite. Le bilan final est donc le suivant : une victoire acquise grâce à deux penalties et cinq revers concédés sans marquer. C’est trop peu. » Pierre Ménès – Source : Canal+ (10/12/2020)