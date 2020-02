Pierre Ménès n’est pas optimiste pour l’OM !

L’OM n’a pas réussi à s’imposer à Bordeaux, une année de plus. Un match nul 0-0 qui ne restera pas dans les mémoires et qui inquiète Pierre Ménès…

L’OM s’est fait secouer en première mi-temps par le pressing et de dézonage des attaquants bordelais. L’arbitre a refusé un but après consultation de la VAR, Mandanda a sorti deux grosses parades, et Basic a frappé sur la barre. Les marseillais ont été inexistants offensivement, s’en remettant à l’individualisme de l’entrant Radonjic en fin de match. Le journaliste Canal + n’est pas optimiste pour les marseillais sur cette fin de saison…

On le sait il n’y a pas beaucoup de qualité– Ménès

A LIRE AUSSI : Bordeaux – OM : Le clapping (malaisant) des Girondins après le match nul…

« Il y a deux choses qui sont sûres avec l’OM, d’abord le début d’année n’est pas très bon avec deux nuls 0-0 et une victoire assez chanceuse à Rennes 0-1, dans les dernières secondes. On le sait depuis le début de la saison que l’effectif est réduit, et surtout on s’aperçoit que le calendrier qu’attend l’OM dans les semaines à venir va être compliqué, ça va dépendre de leur engagement et de leur intensité comme en début de saison. Ils ont su très bien le faire pendant une très belle série de match, maintenant on le sait il n’y a pas beaucoup de qualité. Au moment où Marseille tournait bien, Benedetto tournait bien, là l’Argentin a disparu des radars. Tout ne peut pas reposer sur le talent de Payet et Mandanda, je trouve que le milieu tire la langue, avec notamment Sanson et Rongier qui restent sur deux mauvais matchs. Je ne suis pas si optimiste que ça pour l’OM dans les semaines à venir, mais après il y a le facteur X qui est le retour de Thauvin » Pierre Ménès— Canal+