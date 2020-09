Pierre Ménès parle de chemin de croix pour l’OM et juge le niveau de Payet et Thauvin

L’Olympique de Marseille a concédé un match nul (1-1) face au FC Metz ce samedi soir à l’occasion de la 5e jouérnde Ligue 1. Le journaliste de Canal + Pierre Ménès a donné son sentiment sur la prestation des marseillais.

Sur son blog, Pierre Ménès a évoqué la nouvelle contre-performance de l’OM ce samedi soir contre le FC Metz (1-1). Un match arraché dans les toutes dernières secondes du match de manière totalement inespérée.

A lire aussi : OM – Metz ( 1-1 ) : Marseille arrache encore un point complètement inespéré

Payet et Thauvin c’est comme au PSG, Neymar et Mbappé

« Marseille a continué son chemin de croix au Vélodrome lors de ce troisième match consécutif à la maison, avec cette absence récurrente de fond de jeu, qui s’explique par le fait que Payet et Thauvin ont été en grande difficulté. C’est comme au PSG, quand Neymar et Mbappé ne sont pas là ou sont bien muselés par la défense adverse. C’est exactement la même chose. L’étincelle offensive ne peut quasiment venir que de ces deux joueurs (…) Et puis alors que la défaite semblait inéluctable et qu’ils ne parvenait même pas à se montrer dangereux, les Phocéens ont eu la lucidité, au bout des arrêts de jeu, de terminer ce match par une action brillante, (…) C’est bien, mais les résultats sont là : cela ne fait que deux points sur neuf possibles à domicile et surtout, aucune certitude dans le jeu pour des Olympiens que je trouve quand même globalement inquiétants. » Pierre Ménès – Source : canalplus.com (27/09/2020)

Le débrief du match OM – Metz (1-1) en video ci-dessous