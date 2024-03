« Pipe », « énorme boulard »… Riolo détruit un joueur de l’OM !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Dans l’émission l’After Foot, Daniel Riolo a vivement critiqué Azzedine Ounahi après sa prestation ratée face à Villarreal ce jeudi (3-1). Pour l’éditorialiste, le milieu de terrain de l’OM est « une pipe ».

« Ounahi est une pipe, ce qu’il fait, ce n’est plus acceptable, c’est horrible »

🚨 Danio Riolo a complètement détruit #Ounahi hier sur RMC : « Ounahi ? Désormais c’est plus possible. C’est plus acceptable. Il n’a plus a être excusé. Il a un boulard de ouf. Quand il est arrivé à l’#OM, il considérait que c’était pas assez grand pour lui. Franchement contre… pic.twitter.com/DEQXUKBt2A — Peuple Olympien (@peupleolympien) March 15, 2024

« On a vu qu’il y a des mecs dans cette équipe qui ne sont pas des bons remplaçants. Tu as un mec comme Ounahi, désormais c’est plus possible, a déploré Riolo. Ce qu’il fait, ce n’est plus acceptable. Tu ne peux plus rien lui excuser. On l’a excusé longtemps, car il avait des problèmes, parce que ceci ou cela, mais le gars est arrivé en janvier de l’année dernière. Il a un boulard de fou, limite quand il est arrivé l’OM ce n’était pas assez grand pour lui parce qu’il avait fait, selon lui, une coupe du monde stratosphérique avec le Maroc. L’OM était une étape avant d’aller, je ne sais où. Franchement, le match qu’il fait contre Villarreal, c’est horrible, c’est une pipe. C’est exaspérant », a-t-il ajouté.

