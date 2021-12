Podium de Ligue 1 : Riolo n’a qu’une seule réserve sur l’OM de Sampaoli !

L’Olympique de Marseille est sur de bons rails pour obtenir une place sur le podium en fin de saison… Avec cette victoire face à Nantes ce mercredi, les hommes de Sampaoli sont à la seconde place ! De quoi relancer le débat sur la possibilité de les voir dans le TOP 3 en fin de saison.

Cette saison, plus que les autres encore, la bataille pour une place sur le podium fait rage entre plusieurs clubs. Le RC Lens, l’OGC Nice, le Stade Rennais ou encore l’Olympique de Marseille sont dans le course pour la seconde et la troisième place.

Parfois, une étincelle peut tout faire dégoupiller — Sampaoli

Ce mercredi, après les rencontres de la 16e journée, les Marseillais sont montés à la seconde place, juste derrière le PSG. Des débats ont souvent lieu sur la capacité des Olympiens à terminer la saison sur le podium. Pour Daniel Riolo, il n’y a qu’une seul paramètre qui pourrait empêcher l’OM de terminer dans le TOP3.

« Le podium, je le dis depuis le début ! Il y a juste un truc… C’est toujours une inconnue avec ces gars de caractère comme Sampaoli, Bielsa… Parfois, une étincelle peut tout faire dégoupiller. C’est ma seule réserve. Après, il ne faut pas que des mecs comme Payet se blessent parce qu’il y a des joueurs qui me semblent essentiels. Sinon, je ne vois pas ce que Marseille a de moins que d’autres équipes et pourquoi ils ne feraient pas podium ! Je vois l’OM sur le podium et je le dis depuis le début de la saison. Les dernières semaines quand ça allait moins bien, je n’ai pas participé à l’inquiétude générale… Il y avait des choses qui allaient moins bien mais il y avait un climat d’impatience et de panique… Je n’y étais pas moi. Je voyais bien et je vois bien encore dans les équipes, notamment Lens qui est dans une dynamique moins bonne. Elles jouent bien, elles essaient de réciter leur partition. Quand tu fais ça, tu vas rencontrer une équipe qui va être meilleure ou moins bonne que toi. Les résultats sont très durs à deviner. » Daniel Riolo – Source : After sur RMC (02/12/21)