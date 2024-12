Pogba, 2 cibles au mercato, nouveau scandale d’arbitrage… Les 3 Infos OM du 19/12/2024

Retrouvez les 3 infos qu’il ne fallait pas manquer ce jeudi 19 décembre 2024 au sujet de l’Olympique de Marseille.

1- Ligue 1 : Nouveau scandale d’arbitrage, le PSG prend 10 points d’avance sur l’OM !

Le PSG a battu l’AS Monaco 4-2 dans un match marqué par une erreur d’arbitrage de Letexier, qui n’a pas exclu Singo après une faute violente sur Donnarumma, décision qui contraste avec l’expulsion d’Harit lors d’un précédent match. Avec cette victoire, le PSG prend une avancée de 10 points sur l’OM et Monaco, renforçant sa place en tête du classement.

Le PSG a remporté un match fou face à l’AS Monaco (4-2) dans un scénario où une erreur d’arbitrage a marqué les esprits. Alors que le score était encore de 0-0, un fait de jeu crucial s’est produit : Singo a violemment percuté avec ses crampons le visage de Gianluigi Donnarumma, contraignant le gardien parisien à quitter la pelouse (22′). L’arbitre Letexier n’a pas jugé nécessaire d’exclure Singo pour ce geste dangereux, une décision qui a interpellé, d’autant plus que ce même arbitre avait expulsé Amine Harit dans le match entre l’OM et le PSG pour une faute bien moins violente quelques semaines plus tôt. Cette incohérence dans les décisions arbitrales a nourri les débats…

Letexier totalement incohérent dans ses décisions

Si les traces déterminent le carton, il y a avoir jaune pour Amine Harit et rouge vif pour Wilfried Singo. https://t.co/Y5saD0H3Lj pic.twitter.com/HqCQep5LPl — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) December 18, 2024

Le PSG a néanmoins rapidement concrétisé sa domination : Désiré Doué, auteur d’une excellente performance, a ouvert le score après une superbe action d’Achraf Hakimi (24′). Bien que Monaco ait réagi avec un pénalty de Ben Seghir après une main de Marquinhos (53′), suivi d’un superbe but de Embolo (60′), le PSG a répondu instantanément avec Dembélé, qui a égalisé après un tir repoussé (63′). Ce match à rebondissements a vu Ramos, fraîchement entré, offrir l’avantage définitif à son équipe sur un superbe coup de tête (84′), avant que Dembélé ne scelle la victoire en toute fin de match (90+7′) avec un sublime piqué.

L’OM a 10 points et un match en retard face au HAC

Avec cette victoire, le PSG prend une avance de 10 points sur l’OM et Monaco, confortant sa place en tête du classement et mettant une pression supplémentaire sur ses poursuivants, à l’approche de la trêve hivernale. L’absence de sanction contre Singo, ajoutée à la performance du PSG, a fait de ce match un moment particulièrement marquant de la saison. L’OM recevra le HAC le 5 janvier pour tenter de revenir à 5 points du PSG !

2 – Mercato OM : Deux postes visés ? Quatre joueurs poussés vers la sortie ?

L’OM, confronté à des difficultés économiques lié à une saison sans coupe d’Europe, compte rééquilibrer ses finances en réalisant des ventes avant d’envisager des achats cet hiver, tout en cherchant à renforcer sa défense. Selon La Provence, le club serait particulièrement intéressé par un défenseur axial gauche et un arrière droit, avec des départs possibles pour Meïté, Mbemba, Harit, et Brassier.

À l’approche du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille se trouve dans une situation économique délicate, et Pablo Longoria a clairement indiqué ses intentions en conférence de presse. « Une saison sans coupe d’Europe, c’est difficile économiquement », a-t-il affirmé, soulignant que l’OM devait impérativement rééquilibrer ses comptes après les investissements conséquents réalisés l’été dernier. Selon lui, l’objectif de ce mercato serait de « récupérer une partie des investissements faits pendant l’été », tout en veillant à ne pas mettre en péril la trésorerie du club. Longoria a précisé qu’il souhaitait vendre avant d’acheter, bien que cette règle ne soit pas « obligatoire ». L’OM cherche à optimiser ses finances sans pour autant affaiblir l’effectif, en assurant que « les joueurs importants de l’équipe ne sont pas en vente ». Cependant, la direction marseillaise reste ouverte à des opportunités concernant les joueurs en manque de temps de jeu.

Pas de départs chez les habituels titulaires ?

D’après les informations relayées par La Provence, l’OM serait à la recherche de renforts défensifs cet hiver. Le club souhaiterait notamment recruter un défenseur axial gauche et un arrière droit, positions où l’effectif marseillais pourrait manquer de profondeur. Plusieurs joueurs pourraient quitter le club pour permettre ces arrivées, avec Meïté, Mbemba, Harit, et Brassier potentiellement sur le départ. Ces départs seraient envisagés dans le cadre d’opérations intéressantes, notamment pour les joueurs en manque de temps de jeu, dans le but de dégager des ressources financières et d’alléger l’effectif.

Un axial gauche et un latéral droit visés ?

Ainsi, bien que l’OM cherche à maintenir un effectif compétitif pour la seconde moitié de la saison, Longoria et son équipe devront jongler avec l’équilibre financier du club tout en capitalisant sur le potentiel de ses joueurs en excédent. Le mercato d’hiver s’annonce stratégique pour l’avenir à court terme de l’OM.

3 – Le transfert de Paul Pogba à l’OM ? Ce journaliste de France Football y croit…

Le transfert de Paul Pogba à l’Olympique de Marseille semble de plus en plus envisageable, selon les propos du journaliste Dave Appadoo sur L’Équipe TV ce mercredi.

Dans une analyse pleine d’optimisme, Appadoo évoque l’évolution de l’OM et son potentiel à attirer de grands noms, notamment celui de Pogba, au regard de l’état actuel du club et des récents succès dans le recrutement. « J’ai l’impression qu’il est très flatté par la situation. L’OM est redevenu le club de tous les possibles. » Selon Appadoo, Pogba semble désormais voir l’OM sous un autre angle. Le club marseillais, qui a traversé des périodes difficiles ces dernières années, a retrouvé une dynamique forte, et le journaliste estime que cette transformation a de quoi séduire une star comme Pogba.

L’OM est redevenu le club de tous les possibles

« Quand tu reviens 4 ans en arrière et que tu regardes l’effectif, les possibilités de l’OM. On a vu que Pablo Longoria avait cette possibilité de faire des tours de passe-passe. » Appadoo souligne également l’évolution impressionnante de l’OM ces dernières années. Si l’on compare la situation actuelle à celle d’il y a seulement quelques années, le club a nettement progressé, tant sur le plan sportif qu’économique. Pablo Longoria, avec son talent pour dénicher des joueurs de qualité et réussir des coups de maître, a transformé l’OM en un club attractif.

Intérêt de l’OM pour Pogba ? « Ils ont fait venir Rabiot, ils ont fait venir De Zerbi… Ce club là est capable de tout » 🎙️Dave Appadoo#EDG pic.twitter.com/sTmXlKtehG — L’ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) December 18, 2024

« En termes de star, Pogba fait partie du top en France. Cette petite musique ne paraît pas absurde. » Pour Appadoo, l’idée d’un Pogba à l’OM n’a rien d’irréaliste. Le milieu de terrain, bien que traversant des moments difficiles sur le plan personnel et sportif, reste l’un des joueurs les plus emblématiques du football français. À l’OM, il trouverait un environnement propice à sa relance tout en évoluant dans un club avec des ambitions européennes. L’OM, qui a déjà attiré des joueurs comme Rabiot, De Zerbi, Greenwood, ou encore Hojbjerg, a montré qu’il était capable d’attirer des stars, et Pogba pourrait très bien être la prochaine.

« Ils ont fait venir Rabiot, De Zerbi, Greenwood, Hojbjerg. On a l’impression que l’OM est devenu capable de faire venir, Pogba n’est pas dit non je ne vais pas venir à l’OM. » Appadoo cite plusieurs transferts réussis pour appuyer son argument : Adrien Rabiot, Roberto De Zerbi, Mason Greenwood et Pierre-Emile Højbjerg sont des exemples de joueurs de renom qui ont récemment rejoint l’OM. Cela montre que le club a franchi un cap dans sa capacité à attirer des joueurs de haut niveau, ce qui rend l’idée d’un Pogba à l’OM encore plus plausible.

#Longoria : « Tout le monde me parle de Paul Pogba ! Paul, c’est un joueur extraordinaire, une personne extraordinaire, je l’ai connu à la Juventus. J’ai été le premier content de voir sa sanction réduite. Medhi Benatia aussi a une très bonne relation avec lui. Oui, on lui a… pic.twitter.com/H2mWppat0i — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 18, 2024

« J’ai l’impression que cette petite musique flatte l’OM. Ce duo Longoria / Benatia a réussi à installer ça, cette identité. C’est la nouvelle écriture de l’histoire de l’OM, ça se fera ou pas… » Enfin, Dave Appadoo conclut en mettant en avant le travail réalisé par Pablo Longoria et Medhi Benatia, qui ont su redonner à l’OM une nouvelle identité. Le club marseillais, avec cette dynamique renouvelée, s’inscrit désormais dans un projet ambitieux. La venue de Pogba pourrait marquer un tournant dans cette nouvelle ère, mais, comme le souligne Appadoo, cela reste à confirmer : « Ça se fera ou pas… ».

En conclusion, bien que le transfert de Paul Pogba à l’OM ne soit pas encore certain, les éléments qui rendent cette possibilité crédible sont de plus en plus nombreux. Si l’OM continue sur sa lancée, attirant des joueurs de qualité et s’affirmant comme un club capable de relancer des carrières, l’arrivée de Pogba pourrait rapidement passer du rêve à la réalité.