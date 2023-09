Polémique (Rennes / OM) : Le gros coup de gueule de Genesio !

Il y a quelques jours, une séquence capturée par les caméras de Prime Video lors du match Stade Brestois et le Stade Rennais entre Bruno Genesio et Éric Roy avait particulièrement agacé les supporters marseillais. L’ancien coach de l’OL est revenu sur ses propos et sur la manière dont ils ont été diffusés…

Prime Video avait surpris une discussion entre Bruno Genesio et Éric Roy lors du match Stade Brestois et le Stade Rennais. Les deux coachs commentaient notamment le début de saison de l’OM en se montrant particulièrement critique sur le jeu pratiqué par l’équipe de Marcelino : « Vous avez fait un bon match contre l’OM. Contre Marseille, tu es bien payé. Alors eux, ils ont un cul comme ça ! Sur les quatre premiers matchs qu’ils font, ils prennent huit points. Mais c’est optimisé à 200 %. » Cette séquence a forcément immédiatement fait réagir les supporters de l’OM sur les réseaux sociaux.

En conférence de presse, l’entraîneur breton s’est expliqué en poussant notamment un coup de gueule à l’encontre du diffuseur qui a choisi de diffuser cette vidéo : : « Cela m’a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup énervé. Si on veut que les droits TV augmentent, les diffuseurs ont besoin des entraîneurs et des joueurs. Et nous, on a besoin d’eux. Mais je pense que ce n’est pas en ayant ce genre de méthode que l’on peut bien travailler ensemble. Je me suis fait des ennemis à Marseille alors que j’aime beaucoup ce club. Mais c’est surtout la manière dont ça a été fait qui m’a énervé« , a ainsi lancé Genesio ce jeudi après-midi lors du traditionel point presse d’avant match de Ligue 1.

