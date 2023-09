OM : Eyraud fait une annonce importante !

Journaliste professionnel spécialiste de l'OM (olympique de Marseille), couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM depuis plus de 12 ans. Présentateur de l'émission Débat Foot Marseille et réalisateur de films documentaires sur l'histoire de l'OM.

L’ancien président de l’OM de 2016 à 2021, Jacques-Henri Eyraud a annoncé ce jeudi qu’il quitte officielment McCourt Global. Ce dernier siégeait au conseil d’administration du club après avoir été remplacé par Pablo Longoria au poste de président. Il oeuvrait toutefois toujours dans l’ombre notamment auprès des instances. JHE a publié un long message publié sur Linkedin pour annoncer son départ définitif de l’OM.

« À tous ceux qui m’ont permis de vivre une aventure exceptionnelle au sein de McCourt Global et de l’OM, je voulais vous dire au revoir. Il est temps pour moi de tourner une page. Et quelle page ! Ces 7 années ont été exceptionnelles en intensité, en découvertes, en apprentissage, en rencontres. Je voulais commencer en remerciant Frank McCourt. De notre première discussion à aujourd’hui, j’ai découvert un entrepreneur rare dont les valeurs positives sont très fortement ancrées et guident son action au quotidien. Je n’oublierai jamais sa confiance, sa fidélité, son engagement de tous les instants au service de l’OM et des causes dont il est l’ambassadeur engagé (…) A partir de 2017, nous avons d’abord amélioré la performance sportive, notre boussole, puisque l’OM avait rattrapé le Football Club de Lyon dès 2020 au classement cumulé des quatre dernières saisons pour devenir dès 2021 le deuxième club français le plus performant des cinq dernières années. (…) «

Allez du coup on peut relancer le débat..😂😂😂.

pire président de l’histoire ou pas ? pic.twitter.com/5f6gILJ2kV — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 14, 2023

« J’ai trébuché parfois, je suis tombé à certaines reprises, j’ai commis des erreurs. Mais j’ai eu cette immense chance de pouvoir m’appuyer sur des collaborateurs de très grande qualité dans tous les services du club et au sein du groupe McCourt. Aujourd’hui, je souhaite à Pablo le tout meilleur pour la suite. »