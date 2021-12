Pour ce consultant, cet OM défensif est éphémère !

L’OM est la meilleur défense de Ligue 1. Une surprise après un début de saison porté vers l’offensive avec une équipe déséquilibrée qui offrait aussi des opportunités à ses adversaire. Pour autant, cet OM moins fringuant n’est qu’une histoire de cycle pour Ludovic Obraniak.

Sur le plateau de la chaine l’Equipe, l’ancien milieu offensif du LOSC a estimé que les supporters marseillais allaient retrouver un OM bien plus conquérant après la trêve hivernale…

L’OM de Sampaoli va repartir sur le même projet de jeu du début de saison en janvier — Obraniak

« Je ne suis pas nostalgique de l’OM du début de saison. Car je sais que ça va revenir à un moment où à un autre. Cette équipe est partie tout feu tout flamme. Mais Marseille n’aurait pas pu tenir comme ça sur l’ensemble de la saison. Ce n’était pas possible de jouer à fond sur toute la saison. Sampaoli sait s’adapter à la forme de son groupe et au contexte du moment. Car son équipe est fatiguée. Donc jouer en reculant d’un cran, c’est un signe d’intelligence. Le groupe va faire du frais pendant la trêve hivernale, et ça va repartir sur le même projet de jeu du début de saison en janvier, car les mecs ont juste besoin de recharger les batteries en cette fin d’année. Cet OM défensif, je pense que c’est éphémère. Dans chaque équipe, il y a des cycles ». Ludovic Obraniak – source: La chaine l’Equipe (13/12/2021)

Sur les ondes de RMC, le journaliste Daniel Riolo s’est exprimé à ce sujet dans l’émission l’AfterFoot sur le jeu marseillais mis en place par Sampaoli.

Il y a des joueurs vraiment sans expérience — Riolo

« Certains réclamaient plus de pragmatisme et moins de dogmatisme de la part de Sampaoli. Moi personnellement je n’étais même pas au courant qu’il était capable de s’adapter de cette façon. Hier c’était assez étonnant de voir une équipe assez défensive et attentiste. Ça a donné ce match assez terne où l’on s’est ennuyé. Après évidemment ce n’est pas la meilleure version de l’OM. Contre Brest la première mi-temps je les avais trouvé bon, ils m’avaient séduits mais s’étaient fait cognés en seconde période de façon assez hallucinante Là ils sont allés chercher une victoire de façon pas géniale mais qui je pense va quand même ravir les supporters qui vont constater que leur équipe est seconde du championnat. Je trouve qu’on oublie souvent que dans cette équipe il y a des joueurs vraiment sans expérience : Dieng, De la Fuente, Henrique…

Et même en défense. Il y a beaucoup de jeunes qui essaient de répondre aux attentes de Sampaoli. Ca bricole, c’est pas toujours dingue, pas toujours séduisant mais on s’est quand même éclaté pas mal de fois avec cette équipe cette saison. C’est moyen mais ce moyen leur permet quand même d’être deuxième dans cette ligue 1 qui est un peu bizarre. » Daniel Riolo – Source : After Foot sur RMC (13/12/21)