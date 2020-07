Pour ce consultant, « Villas-Boas est la meilleure recrue de l’histoire de l’OM! »

André Villas-Boas est arrivé à l’OM à l’été 2019. Pour sa première saison l’entraîneur portugais a réussi à qualifier l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Une première depuis 7 ans…

Consultant sur RMC, Kevin Diaz considère André Villas-Boas comme la meilleure recrue de l’histoire de l’OM. Après une réelle hésitation, l’entraîneur portugais a décidé de continuer l’aventure à Marseille. Un choix qui pour Diaz fait que la saison de l’OM peut même déjà être considérée comme réussie…

C’est la plus belle recrue de l’histoire de l’OM

« En France, en général, on est beaucoup trop pessimiste. A partir du moment où tu gardes André Villas-Boas, la saison est réussie. Peu importe les résultats. Cela aurait été tellement catastrophique pour le projet du club de perdre cet entraîneur à la fin de la saison. Ils l’ont gardé, c’est la plus belle recrue de l’histoire de l’OM. Ils n’auront que six matchs à faire en Ligue des Champions. Ils devaient garder l’entraîneur et un maximum de cadres. McCourt ne veut pas perdre de l’argent. S’il y a un effort financier à faire, il faut lui faire confiance. » Kevin Diaz – Source : RMC (07/07/2020)